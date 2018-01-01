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Пустовіт призначив премію посадовцеві за час, коли той не працював

Пустовіт призначив премію посадовцеві за час, коли той не працював
Секретар Луцької міської ради, виконувач обов'язків Луцького міського голови Григорій Пустовіт призначив премію екс-заступнику мера Луцька Олександру Рачкову за місяць, коли він не працював.

Про це йшлося у середу, 27 червня, під час сесії Луцькради.

Депутат Тарас Шляхтич поцікавився у в.о. мера Луцька Григорія Пустовіта, чому Олександру Рачкову призначили 120 % премії у травні, коли він не працював жодного дня.

«Він отримав премію за успіхи в роботі. Людина показала результати в роботі у квітні», - сказав Пустовіт.

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Теги: Олександр Рачков, гроші, премія
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Коментарі 1
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То певно за те, що попався на хабарі, лобіював підвищення вартості проїзду в транспорті... Міськрада профукує кошти з бюджету міста, а тим часом ДЕ обіцяний ремонт дворів у Привокзальному районі? ДЕ вирішення проблеми з бомжами, що тероризують район??? Брехуни і казнокради, ще й нелегітимні!
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