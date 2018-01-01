Пустовіт призначив премію посадовцеві за час, коли той не працював
Сьогодні, 14:46
Секретар Луцької міської ради, виконувач обов'язків Луцького міського голови Григорій Пустовіт призначив премію екс-заступнику мера Луцька Олександру Рачкову за місяць, коли він не працював.
Про це йшлося у середу, 27 червня, під час сесії Луцькради.
Депутат Тарас Шляхтич поцікавився у в.о. мера Луцька Григорія Пустовіта, чому Олександру Рачкову призначили 120 % премії у травні, коли він не працював жодного дня.
«Він отримав премію за успіхи в роботі. Людина показала результати в роботі у квітні», - сказав Пустовіт.
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Про це йшлося у середу, 27 червня, під час сесії Луцькради.
Депутат Тарас Шляхтич поцікавився у в.о. мера Луцька Григорія Пустовіта, чому Олександру Рачкову призначили 120 % премії у травні, коли він не працював жодного дня.
«Він отримав премію за успіхи в роботі. Людина показала результати в роботі у квітні», - сказав Пустовіт.
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Коментарі 1
То певно за те, що попався на хабарі, лобіював підвищення вартості проїзду в транспорті... Міськрада профукує кошти з бюджету міста, а тим часом ДЕ обіцяний ремонт дворів у Привокзальному районі? ДЕ вирішення проблеми з бомжами, що тероризують район??? Брехуни і казнокради, ще й нелегітимні!
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