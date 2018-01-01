Пустовіт призначив премію посадовцеві за час, коли той не працював

Секретар Луцької міської ради, виконувач обов'язків Луцького міського головипризначив премію екс-заступнику мера Луцьказа місяць, коли він не працював.Про це йшлося у середу, 27 червня, під час сесії Луцькради.Депутатпоцікавився у в.о. мера Луцька, чому Олександру Рачкову призначили 120 % премії у травні, коли він не працював жодного дня.«Він отримав премію за успіхи в роботі. Людина показала результати в роботі у квітні», - сказав Пустовіт.