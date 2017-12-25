Не обманюйте, – депутат до колег щодо житлової програми для атовців





Питання напередодні сесійного засідання підняв депутат Андрій Покровський, який є ініціатором збільшення пайової участі для наповнення фінансування цієї програми, - пише видання "



"Є програма 50 на 50. Ви всі її підтримуєте, говорите про підтримку учасників АТО. І у мене питання, чому зараз ніхто не говорить про те, що півроку програму, яку всі приймали на ура, не поступають кошти? Вони просто не поступають. Чому депутати не реагують на цей процес?", - звернувся депутат Андрій Покровський.







На це керівник департаменту фінансів та бюджету Лілія Єлова відповіла: надійшло 6 мільйонів 274 тисячі, а профінансовано 2,3 млн гривень.



"У нас було чітке розуміння і домовленість: якщо ми закладаємо у бюджеті 15 мільйонів на пайову участь, значить 7,5 млн грн повинні бути у програмі 50 на 50%. Зараз ви говорите про те, що використані чи ні кошти. На початку року вони повинні були там лежати", - зазначив Андрій Покровський.



А вже 27 червня слова Андрія Покровського щодо недостатнього фінансування доповнив колега, депутат Луцької міської ради Микола Собуцький під час засідання бюджетної комісії.



"Я розібрався з програмою 50/50 для атовців і попросив би вас у подальшому не обманювати своїх колег. Мене також переконували в тому, що гроші є, але вони не використані. Черга стримувалася штучно і не збиралася комісія. На сьогодні вже погоджено 9 квартир на суму в 3,5 млн гривень. Також у департаменті соціальної політики є вже погодження на ще 4 квартири. Це сума у майже 1,8 млн грн. І у ЖКГ лежать документи ще на одну квартиру. Тому у програмі залишається менше, аніж 300 тисяч гривень. Тож є пропозиція виділити хоча б 3 мільйони на цю програму", - зазначив депутат Микола Собуцький.



"Я так розумію, що має бути комісія і виноситися на сесію відповідне рішення. Наступна сесія відбудеться аж у липні, тож, щоб не чекати липня є пропозиція гроші закласти, адже на липневій сесії грошей перерозподіляти не будемо", - доповнив колегу депутат Павло Данильчук.



Депутат Тарас Шляхтич теж зауважив, що говорилося про те, що кожна заявка ніби то обробляється довго.



"Але насправді ситуація така, що ці 3,5 млн використаються за цей місяць. Тобто, нам уже треба наповнювати цей фонд", - підтримав колег Тарас Шляхтич.



Натомість 27 червня радник міського голови Ігор Поліщук відповів, що планується до продажу два об'єкти, за які хочуть виручити понад 8 мільйонів гривень. Мова йде про книгарні "Планета" та "Освіта". І ось за ці гроші поповниться статутний фонд для купівлі квартири. Але ця ініціатива вже викликає занепокоєння у частини депутатського корпусу. Тож знайти кошти на програму просять із інших джерел.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Попри заявлену на початку року підтримку програми купівлі житла для учасників АТО на умовах 50 на 50%, фінансувати з бюджету програму у міській раді не поспішають.Питання напередодні сесійного засідання підняв депутат, який є ініціатором збільшення пайової участі для наповнення фінансування цієї програми, - пише видання " Конкурент "."Є програма 50 на 50. Ви всі її підтримуєте, говорите про підтримку учасників АТО. І у мене питання, чому зараз ніхто не говорить про те, що півроку програму, яку всі приймали на ура, не поступають кошти? Вони просто не поступають. Чому депутати не реагують на цей процес?", - звернувся депутат Андрій Покровський.На це керівник департаменту фінансів та бюджетувідповіла: надійшло 6 мільйонів 274 тисячі, а профінансовано 2,3 млн гривень."У нас було чітке розуміння і домовленість: якщо ми закладаємо у бюджеті 15 мільйонів на пайову участь, значить 7,5 млн грн повинні бути у програмі 50 на 50%. Зараз ви говорите про те, що використані чи ні кошти. На початку року вони повинні були там лежати", - зазначив Андрій Покровський.А вже 27 червня слова Андрія Покровського щодо недостатнього фінансування доповнив колега, депутат Луцької міської радипід час засідання бюджетної комісії."Я розібрався з програмою 50/50 для атовців і попросив би вас у подальшому не обманювати своїх колег. Мене також переконували в тому, що гроші є, але вони не використані. Черга стримувалася штучно і не збиралася комісія. На сьогодні вже погоджено 9 квартир на суму в 3,5 млн гривень. Також у департаменті соціальної політики є вже погодження на ще 4 квартири. Це сума у майже 1,8 млн грн. І у ЖКГ лежать документи ще на одну квартиру. Тому у програмі залишається менше, аніж 300 тисяч гривень. Тож є пропозиція виділити хоча б 3 мільйони на цю програму", - зазначив депутат Микола Собуцький."Я так розумію, що має бути комісія і виноситися на сесію відповідне рішення. Наступна сесія відбудеться аж у липні, тож, щоб не чекати липня є пропозиція гроші закласти, адже на липневій сесії грошей перерозподіляти не будемо", - доповнив колегу депутат Павло Данильчук.Депутаттеж зауважив, що говорилося про те, що кожна заявка ніби то обробляється довго."Але насправді ситуація така, що ці 3,5 млн використаються за цей місяць. Тобто, нам уже треба наповнювати цей фонд", - підтримав колег Тарас Шляхтич.Натомість 27 червня радник міського головивідповів, що планується до продажу два об'єкти, за які хочуть виручити понад 8 мільйонів гривень. Мова йде про книгарні "Планета" та "Освіта". І ось за ці гроші поповниться статутний фонд для купівлі квартири. Але ця ініціатива вже викликає занепокоєння у частини депутатського корпусу. Тож знайти кошти на програму просять із інших джерел.

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