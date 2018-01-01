На Волині лісові пасічники зібрали майже 2 тонни меду
Сьогодні, 20:18
Лісові пасіки – екотренд лісової галузі Волині.
У волинському лісі нині мешкає майже 600 бджолосімей. Пасіки створені практично у всіх державних лісогосподарських підприємствах, - інформує прес-служба Волинського ОУЛМГ.
Лісові пасічники вже зібрали майже 2 тисячі кілограмів меду. Традиційно медовими залишаються лісогосподарські підприємства у Ківерцівському, Любомльському, Маневицькому, Володимир-Волинському, Старовижівському, Турійському, Шацькому, Горохівському районах.
У планах – ще сотні кілограмів зібраних медових запасів, яким лісові пасічники згодом потішать волинян.
Мед дуже корисний для здоров’я і це помітили давно. Оскільки речовина настільки негостинна для бактерій, її часто використовували для захисту від інфекції при порізах і опіках. Сьогодні мед також використовується як природні ліки.
Волинський лісовий мед можна придбати у фірмових магазинах «Лісовичок». Таких на Волині діє 5:
– Ківерцівський р-н, с. Гаразджа, автошлях Луцьк – Рівне, за 3,5 км від Луцька, поряд із кафе «Білочка»;
– рекреаційний пункт «Пролісок», траса Луцьк – Маневичі, 1 км від м. Ківерці;
– Маневицький р-н, с. Оконськ, біля АЗС «Журавлина», траса Київ – Варшава; – Турійський р-н, с. Блаженик, траса Ковель – Жовква, Р-15, 37-й км,
– поблизу урочища Гряда у Шацькому районі.
Лісовий мед продається лише у скляній баночці і за доступними цінами. Щоб кожен волинянин зміг вдосталь насолодитися медово-лісовим смаком та ароматом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
У волинському лісі нині мешкає майже 600 бджолосімей. Пасіки створені практично у всіх державних лісогосподарських підприємствах, - інформує прес-служба Волинського ОУЛМГ.
Лісові пасічники вже зібрали майже 2 тисячі кілограмів меду. Традиційно медовими залишаються лісогосподарські підприємства у Ківерцівському, Любомльському, Маневицькому, Володимир-Волинському, Старовижівському, Турійському, Шацькому, Горохівському районах.
У планах – ще сотні кілограмів зібраних медових запасів, яким лісові пасічники згодом потішать волинян.
Мед дуже корисний для здоров’я і це помітили давно. Оскільки речовина настільки негостинна для бактерій, її часто використовували для захисту від інфекції при порізах і опіках. Сьогодні мед також використовується як природні ліки.
Волинський лісовий мед можна придбати у фірмових магазинах «Лісовичок». Таких на Волині діє 5:
– Ківерцівський р-н, с. Гаразджа, автошлях Луцьк – Рівне, за 3,5 км від Луцька, поряд із кафе «Білочка»;
– рекреаційний пункт «Пролісок», траса Луцьк – Маневичі, 1 км від м. Ківерці;
– Маневицький р-н, с. Оконськ, біля АЗС «Журавлина», траса Київ – Варшава; – Турійський р-н, с. Блаженик, траса Ковель – Жовква, Р-15, 37-й км,
– поблизу урочища Гряда у Шацькому районі.
Лісовий мед продається лише у скляній баночці і за доступними цінами. Щоб кожен волинянин зміг вдосталь насолодитися медово-лісовим смаком та ароматом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Помер батько Майкла Джексона
Сьогодні, 21:05
У Луцьку – аварія за участю трьох авто. ФОТО
Сьогодні, 20:18
На Волині лісові пасічники зібрали майже 2 тонни меду
Сьогодні, 20:18
Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 28 червня
Сьогодні, 20:00
Середня зарплата в Україні зросла до 8725 гривень
Сьогодні, 19:42