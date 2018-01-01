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На Волині лісові пасічники зібрали майже 2 тонни меду

На Волині лісові пасічники зібрали майже 2 тонни меду
Лісові пасіки – екотренд лісової галузі Волині.

У волинському лісі нині мешкає майже 600 бджолосімей. Пасіки створені практично у всіх державних лісогосподарських підприємствах, - інформує прес-служба Волинського ОУЛМГ.

Лісові пасічники вже зібрали майже 2 тисячі кілограмів меду. Традиційно медовими залишаються лісогосподарські підприємства у Ківерцівському, Любомльському, Маневицькому, Володимир-Волинському, Старовижівському, Турійському, Шацькому, Горохівському районах.

У планах – ще сотні кілограмів зібраних медових запасів, яким лісові пасічники згодом потішать волинян.

Мед дуже корисний для здоров’я і це помітили давно. Оскільки речовина настільки негостинна для бактерій, її часто використовували для захисту від інфекції при порізах і опіках. Сьогодні мед також використовується як природні ліки.

Волинський лісовий мед можна придбати у фірмових магазинах «Лісовичок». Таких на Волині діє 5:

– Ківерцівський р-н, с. Гаразджа, автошлях Луцьк – Рівне, за 3,5 км від Луцька, поряд із кафе «Білочка»;

– рекреаційний пункт «Пролісок», траса Луцьк – Маневичі, 1 км від м. Ківерці;

– Маневицький р-н, с. Оконськ, біля АЗС «Журавлина», траса Київ – Варшава; – Турійський р-н, с. Блаженик, траса Ковель – Жовква, Р-15, 37-й км,

– поблизу урочища Гряда у Шацькому районі.

Лісовий мед продається лише у скляній баночці і за доступними цінами. Щоб кожен волинянин зміг вдосталь насолодитися медово-лісовим смаком та ароматом.

На Волині лісові пасічники зібрали майже 2 тонни меду
На Волині лісові пасічники зібрали майже 2 тонни меду
На Волині лісові пасічники зібрали майже 2 тонни меду
На Волині лісові пасічники зібрали майже 2 тонни меду

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Теги: мед, ліс, Волинь
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