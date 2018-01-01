З бюджетних коштів на ремонт доріг «відщипнули» чверть мільйона для «Луцьктепла»

У Луцьку 250 тисяч гривень, передбачених на капітальний ремонт доріг, спрямували для державного комунального підприємства «Луцьктепло».Про це стало відомо під час сесії Луцькради 27 червня.Під час перерозподілу коштів бюджету озвучили пропозицію щодо виділення чверті мільйона гривень для «Луцьктепла». Депутатпояснив, що нині і у підприємства є заборгованість по договору реструктуризації штрафних санкцій за 2 місяці. Відтак, якщо заборгованість продовжуватиме зростати, це, у свою чергу, може загрожувати відключенням котелень.Кошти на підтримку підприємства запропонували взяти із передбачених на капітальний ремонт доріг. Зрештою, більшість обранців громади підтримали цю пропозицію.