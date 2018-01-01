У Луцьку не дали грошей на житло для атовців

Депутати Луцької міської ради не підтримали пропозицію щодо виділення 3 мільйонів гривень із бюджету на програму співфінансування придбання житла для атовців.Про це йшлося у середу, 27 червня, під час сесії Луцькради.Під час обговорення змін до бюджету депутатзапропонував виділити 3 мільйони гривень на програму співфінансування купівлі житла воїнам на умовах 50 на 50. Він повідомив, що на придбання квартир залишилося лише 360 тисяч.«У програмі коштів не вистачає. Майже 6 мільйонів витратили цьогоріч, хоч потрібно й 15 мільйонів», - додавОднак у підсумку обранці громади не підтримали пропозицію.