У Луцьку не дали грошей на житло для атовців
Сьогодні, 15:30
Депутати Луцької міської ради не підтримали пропозицію щодо виділення 3 мільйонів гривень із бюджету на програму співфінансування придбання житла для атовців.
Про це йшлося у середу, 27 червня, під час сесії Луцькради.
Під час обговорення змін до бюджету депутат Микола Собуцький запропонував виділити 3 мільйони гривень на програму співфінансування купівлі житла воїнам на умовах 50 на 50. Він повідомив, що на придбання квартир залишилося лише 360 тисяч.
«У програмі коштів не вистачає. Майже 6 мільйонів витратили цьогоріч, хоч потрібно й 15 мільйонів», - додав Андрій Покровський.
Однак у підсумку обранці громади не підтримали пропозицію.
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Про це йшлося у середу, 27 червня, під час сесії Луцькради.
Під час обговорення змін до бюджету депутат Микола Собуцький запропонував виділити 3 мільйони гривень на програму співфінансування купівлі житла воїнам на умовах 50 на 50. Він повідомив, що на придбання квартир залишилося лише 360 тисяч.
«У програмі коштів не вистачає. Майже 6 мільйонів витратили цьогоріч, хоч потрібно й 15 мільйонів», - додав Андрій Покровський.
Однак у підсумку обранці громади не підтримали пропозицію.
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Коментарі 1
коштів більше не дадуть своїм квартири покупляли інші обійдуться
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