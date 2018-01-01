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У Луцьку не дали грошей на житло для атовців

У Луцьку не дали грошей на житло для атовців
Депутати Луцької міської ради не підтримали пропозицію щодо виділення 3 мільйонів гривень із бюджету на програму співфінансування придбання житла для атовців.

Про це йшлося у середу, 27 червня, під час сесії Луцькради.

Під час обговорення змін до бюджету депутат Микола Собуцький запропонував виділити 3 мільйони гривень на програму співфінансування купівлі житла воїнам на умовах 50 на 50. Він повідомив, що на придбання квартир залишилося лише 360 тисяч.

«У програмі коштів не вистачає. Майже 6 мільйонів витратили цьогоріч, хоч потрібно й 15 мільйонів», - додав Андрій Покровський.

Однак у підсумку обранці громади не підтримали пропозицію.

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Теги: атовець, Луцьк, житло, бюджет, гроші
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Коментарі 1
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коштів більше не дадуть своїм квартири покупляли інші обійдуться
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