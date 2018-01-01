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У Польщі на будівництві загинув українець

У Польщі на будівництві загинув українець
У Польщі в місті Вроцлав на будівельному майданчику, де споруджують офісний комплекс, на робітника з України впали конструктивні елементи сходів.

Щоб витягнути його, пожежники використали підйомний кран, їм допомагали поліцейські і робітники, вся операція тривала дві години, - пише Польське радіо.

Проте, на жаль, 46-річного чоловіка не вдалося врятувати, він помер від отриманих травм, – повідомив речник Міської комендатури поліції Лукаш Дутковяк.

Поки що, невідомо, чому сходи завалилися. Справу вивчає поліція і прокуратура. На місце трагедії прибули також інспектори Державної інспекції праці. Роботу на будівельному майданчику припинено.

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Теги: робітник, Польща, смерть, українець
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