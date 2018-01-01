У Польщі на будівництві загинув українець





Щоб витягнути його, пожежники використали підйомний кран, їм допомагали поліцейські і робітники, вся операція тривала дві години, - пише



Проте, на жаль, 46-річного чоловіка не вдалося врятувати, він помер від отриманих травм, – повідомив речник Міської комендатури поліції Лукаш Дутковяк.



Поки що, невідомо, чому сходи завалилися. Справу вивчає поліція і прокуратура. На місце трагедії прибули також інспектори Державної інспекції праці. Роботу на будівельному майданчику припинено.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Польщі в місті Вроцлав на будівельному майданчику, де споруджують офісний комплекс, на робітника з України впали конструктивні елементи сходів.Щоб витягнути його, пожежники використали підйомний кран, їм допомагали поліцейські і робітники, вся операція тривала дві години, - пише Польське радіо Проте, на жаль, 46-річного чоловіка не вдалося врятувати, він помер від отриманих травм, – повідомив речник Міської комендатури поліції Лукаш Дутковяк.Поки що, невідомо, чому сходи завалилися. Справу вивчає поліція і прокуратура. На місце трагедії прибули також інспектори Державної інспекції праці. Роботу на будівельному майданчику припинено.

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