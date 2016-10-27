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На Волині відкопали три снаряди часів Другої світової війни. ФОТО

На Волині відкопали три снаряди часів Другої світової війни. ФОТО
У селах Ратнівського, Старовижівського та Ківерцівського району рятувальники відкопали боєприпасів часів минулої війни.

Про це повідомили у прес-службі ДСНС у Волинській області.

Небезпечні знахідки знешкодили у вівторок, 26 червня.

Неподалік села Заброди Ратнівського району піротехніки виявили фугасну авіаційну бомбу ФАБ-100. Небезпечний предмет вилучили й доправили до спеціального майданчика, де він був знешкоджений.

У селі Липляни Ківерцівського району напередодні місцевий житель виявив на присадибній ділянці предмет, схожий на боєприпас. Піротехніки, які прибули за викликом, констатували, що це артилерійський снаряд калібру 76 міліметрів, вилучили його й знешкодили у спеціально відведеному місці.

Цього ж дня піротехніки працювали поблизу села Журавлине Старовижівського району, де у лісосмузі громадяни натрапили на вибухонебезпечну знахідку – протитанкову міну. Піротехніки вилучили боєприпас, транспортували його до спеціально відведеного місця й знешкодили у встановленому порядку.
На Волині відкопали три снаряди часів Другої світової війни. ФОТО

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Теги: бомба, Волинь, рятувальник
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