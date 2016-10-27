На Волині відкопали три снаряди часів Другої світової війни. ФОТО

У селах Ратнівського, Старовижівського та Ківерцівського району рятувальники відкопали боєприпасів часів минулої війни.Про це повідомили у прес-службі ДСНС у Волинській області.Небезпечні знахідки знешкодили у вівторок, 26 червня.Неподалік села Заброди Ратнівського району піротехніки виявили фугасну авіаційну бомбу ФАБ-100. Небезпечний предмет вилучили й доправили до спеціального майданчика, де він був знешкоджений.У селі Липляни Ківерцівського району напередодні місцевий житель виявив на присадибній ділянці предмет, схожий на боєприпас. Піротехніки, які прибули за викликом, констатували, що це артилерійський снаряд калібру 76 міліметрів, вилучили його й знешкодили у спеціально відведеному місці.Цього ж дня піротехніки працювали поблизу села Журавлине Старовижівського району, де у лісосмузі громадяни натрапили на вибухонебезпечну знахідку – протитанкову міну. Піротехніки вилучили боєприпас, транспортували його до спеціально відведеного місця й знешкодили у встановленому порядку.