Як вирішити проблему ромів? ВІДЕО

Ми називаємо їх циганами, вони величають гордо себе ромами. Ми часто бачимо їх на вокзалах та автостанціях, вони ж працюють лікарями і вчителями. Вони бережуть свої традиції, ми ж їх часто не розуміємо і вчиняємо погроми. Наскільки гостро в Україні постало ромське питання.Чому почастішали напади на ромів та хто надихнув підлітків на кривавий злочин у Львові? Які існують стереотипи стосовно ромів та чому в Україні мало механізмів для їх соціалізації в суспільстві?Про причини і шляхи вирішення проблем ксенофобії дивіться цієї п’ятниці, 29 червня, о 17:30 на ТК «Нова Волинь», а також у неділю о 19:00.Протилежний Погляд LIVE – поглянь на події з протилежного боку!