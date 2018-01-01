Як вирішити проблему ромів? ВІДЕО
Сьогодні, 12:00
Ми називаємо їх циганами, вони величають гордо себе ромами. Ми часто бачимо їх на вокзалах та автостанціях, вони ж працюють лікарями і вчителями. Вони бережуть свої традиції, ми ж їх часто не розуміємо і вчиняємо погроми. Наскільки гостро в Україні постало ромське питання.
Чому почастішали напади на ромів та хто надихнув підлітків на кривавий злочин у Львові? Які існують стереотипи стосовно ромів та чому в Україні мало механізмів для їх соціалізації в суспільстві?
Про причини і шляхи вирішення проблем ксенофобії дивіться цієї п’ятниці, 29 червня, о 17:30 на ТК «Нова Волинь», а також у неділю о 19:00.
Протилежний Погляд LIVE – поглянь на події з протилежного боку!
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Чому почастішали напади на ромів та хто надихнув підлітків на кривавий злочин у Львові? Які існують стереотипи стосовно ромів та чому в Україні мало механізмів для їх соціалізації в суспільстві?
Про причини і шляхи вирішення проблем ксенофобії дивіться цієї п’ятниці, 29 червня, о 17:30 на ТК «Нова Волинь», а також у неділю о 19:00.
Протилежний Погляд LIVE – поглянь на події з протилежного боку!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
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Ми часто бачимо як вони жебракують з дітьми на руках чи прост омалими дітьми, крадуть, займаються всіма можливими видами шахрайств, продають наркотики, вони ж працюють лікарями і вчителями.
Давайте будемо чесними з своїми читачами.