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Як вирішити проблему ромів? ВІДЕО

Як вирішити проблему ромів? ВІДЕО
Ми називаємо їх циганами, вони величають гордо себе ромами. Ми часто бачимо їх на вокзалах та автостанціях, вони ж працюють лікарями і вчителями. Вони бережуть свої традиції, ми ж їх часто не розуміємо і вчиняємо погроми. Наскільки гостро в Україні постало ромське питання.

Чому почастішали напади на ромів та хто надихнув підлітків на кривавий злочин у Львові? Які існують стереотипи стосовно ромів та чому в Україні мало механізмів для їх соціалізації в суспільстві?

Про причини і шляхи вирішення проблем ксенофобії дивіться цієї п’ятниці, 29 червня, о 17:30 на ТК «Нова Волинь», а також у неділю о 19:00.

Протилежний Погляд LIVE – поглянь на події з протилежного боку!
Як вирішити проблему ромів? ВІДЕО


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Теги: Протилежний Погляд LIVE
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Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Ми часто бачимо їх на вокзалах та автостанціях, вони ж працюють лікарями і вчителями.
Ми часто бачимо як вони жебракують з дітьми на руках чи прост омалими дітьми, крадуть, займаються всіма можливими видами шахрайств, продають наркотики, вони ж працюють лікарями і вчителями.

Давайте будемо чесними з своїми читачами.
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