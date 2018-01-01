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«Виграшне місце» у кінотеатрі «PremierCity»*

«Виграшне місце» у кінотеатрі «PremierCity»*
У кінотеатрі «PremierCity» акція - «Виграшне місце».

З 28 червня по 1 липня, придбавши квиток на будь-який сеанс мультфільму «Суперсімейка-2» та фільму «Джим Ґудзик і машиніст Лукас» ви можете стати володарем «Виграшного місця».

У залі кінотеатру перед початком кожного сеансу мультфільму «Суперсімейка-2» та фільму «Джим Ґудзик і машиніст Лукас», будуть розігруватися смачні подарунки від кінотеатру PremierCity методом лотереї!

Також 28 червня відбудеться прем’єра фільму «Джим Ґудзик і машиніст Лукас». Фільм розповідає про хлопчика-сироту Джим Ґудзик та його приятеля, буркотливого машиніста потягу Лукаса, які вирушають на пошуки нового життя.

Проведіть ці фантастичні вихідні з кінотеатром PremierCity, що у ТРЦ ПортCity.
«Виграшне місце» у кінотеатрі «PremierCity»*

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Теги: ПортCity
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