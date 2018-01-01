«Виграшне місце» у кінотеатрі «PremierCity»*
Сьогодні, 16:24
У кінотеатрі «PremierCity» акція - «Виграшне місце».
З 28 червня по 1 липня, придбавши квиток на будь-який сеанс мультфільму «Суперсімейка-2» та фільму «Джим Ґудзик і машиніст Лукас» ви можете стати володарем «Виграшного місця».
У залі кінотеатру перед початком кожного сеансу мультфільму «Суперсімейка-2» та фільму «Джим Ґудзик і машиніст Лукас», будуть розігруватися смачні подарунки від кінотеатру PremierCity методом лотереї!
Також 28 червня відбудеться прем’єра фільму «Джим Ґудзик і машиніст Лукас». Фільм розповідає про хлопчика-сироту Джим Ґудзик та його приятеля, буркотливого машиніста потягу Лукаса, які вирушають на пошуки нового життя.
Проведіть ці фантастичні вихідні з кінотеатром PremierCity, що у ТРЦ ПортCity.
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З 28 червня по 1 липня, придбавши квиток на будь-який сеанс мультфільму «Суперсімейка-2» та фільму «Джим Ґудзик і машиніст Лукас» ви можете стати володарем «Виграшного місця».
У залі кінотеатру перед початком кожного сеансу мультфільму «Суперсімейка-2» та фільму «Джим Ґудзик і машиніст Лукас», будуть розігруватися смачні подарунки від кінотеатру PremierCity методом лотереї!
Також 28 червня відбудеться прем’єра фільму «Джим Ґудзик і машиніст Лукас». Фільм розповідає про хлопчика-сироту Джим Ґудзик та його приятеля, буркотливого машиніста потягу Лукаса, які вирушають на пошуки нового життя.
Проведіть ці фантастичні вихідні з кінотеатром PremierCity, що у ТРЦ ПортCity.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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