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Клубочок щастя: у Луцькому зоопарку народилось тигреня. ФОТО

Клубочок щастя: у Луцькому зоопарку народилось тигреня. ФОТО
В Луцькому зоопарку працівники доглядають маленьке тигреня від якого відмовились батьки.

Народився смугастик ще 2 травня, - йдеться на сторінці Луцького зоопарку у facebook.

Однак поява маляти у тигрів принесла колективу не лише радість, а й клопоти. Адже батьки не переймалися долею новонародженої. Тож, два дні поспіль зробивши спроби все ж змусити маму турбуватися про маля, співробітники зрозуміли марність цих зусиль і вирішили самостійно виходити тигреня.

Працівники зоопарку зауважуть, що найважчим був перший місяць. Кілограмове тигреня потребувало цілодобового годування щодвігодини спеціальними доволі недешевими сумішами. Одразу після цього – масаж, який природна мама будь-якої тваринки забезпечує вилизуванням.

При цьому «мамами» маленької тигрички, яку назвали Трішею, стали ті ж таки наші працівниці – екскурсовод Шкирпан Татьяна, завідувачка складом Ганна Кротова, директорка КП Людмила Денисенко.

Маленька тигричка нині має понад 5 кілограмів ваги, почувається добре. Працівники намагаються повернути Трішу батькам. Проте дорослі особини на маля поблизу їхнього вольєру не реагують.

"Попри це, все ще є сподівання, що батьки все ж приймуть свою донечку. Треба лише набратися терпіння", - резюмують у дописі.

Клубочок щастя: у Луцькому зоопарку народилось тигреня. ФОТО
Клубочок щастя: у Луцькому зоопарку народилось тигреня. ФОТО
Клубочок щастя: у Луцькому зоопарку народилось тигреня. ФОТО
Клубочок щастя: у Луцькому зоопарку народилось тигреня. ФОТО
Клубочок щастя: у Луцькому зоопарку народилось тигреня. ФОТО
Клубочок щастя: у Луцькому зоопарку народилось тигреня. ФОТО
Клубочок щастя: у Луцькому зоопарку народилось тигреня. ФОТО



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Теги: тигреня, зоопарк, Луцьк
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