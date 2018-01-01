Клубочок щастя: у Луцькому зоопарку народилось тигреня. ФОТО
Сьогодні, 16:21
В Луцькому зоопарку працівники доглядають маленьке тигреня від якого відмовились батьки.
Народився смугастик ще 2 травня, - йдеться на сторінці Луцького зоопарку у facebook.
Однак поява маляти у тигрів принесла колективу не лише радість, а й клопоти. Адже батьки не переймалися долею новонародженої. Тож, два дні поспіль зробивши спроби все ж змусити маму турбуватися про маля, співробітники зрозуміли марність цих зусиль і вирішили самостійно виходити тигреня.
Працівники зоопарку зауважуть, що найважчим був перший місяць. Кілограмове тигреня потребувало цілодобового годування щодвігодини спеціальними доволі недешевими сумішами. Одразу після цього – масаж, який природна мама будь-якої тваринки забезпечує вилизуванням.
При цьому «мамами» маленької тигрички, яку назвали Трішею, стали ті ж таки наші працівниці – екскурсовод Шкирпан Татьяна, завідувачка складом Ганна Кротова, директорка КП Людмила Денисенко.
Маленька тигричка нині має понад 5 кілограмів ваги, почувається добре. Працівники намагаються повернути Трішу батькам. Проте дорослі особини на маля поблизу їхнього вольєру не реагують.
"Попри це, все ще є сподівання, що батьки все ж приймуть свою донечку. Треба лише набратися терпіння", - резюмують у дописі.
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Народився смугастик ще 2 травня, - йдеться на сторінці Луцького зоопарку у facebook.
Однак поява маляти у тигрів принесла колективу не лише радість, а й клопоти. Адже батьки не переймалися долею новонародженої. Тож, два дні поспіль зробивши спроби все ж змусити маму турбуватися про маля, співробітники зрозуміли марність цих зусиль і вирішили самостійно виходити тигреня.
Працівники зоопарку зауважуть, що найважчим був перший місяць. Кілограмове тигреня потребувало цілодобового годування щодвігодини спеціальними доволі недешевими сумішами. Одразу після цього – масаж, який природна мама будь-якої тваринки забезпечує вилизуванням.
При цьому «мамами» маленької тигрички, яку назвали Трішею, стали ті ж таки наші працівниці – екскурсовод Шкирпан Татьяна, завідувачка складом Ганна Кротова, директорка КП Людмила Денисенко.
Маленька тигричка нині має понад 5 кілограмів ваги, почувається добре. Працівники намагаються повернути Трішу батькам. Проте дорослі особини на маля поблизу їхнього вольєру не реагують.
"Попри це, все ще є сподівання, що батьки все ж приймуть свою донечку. Треба лише набратися терпіння", - резюмують у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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