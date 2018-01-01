Клубочок щастя: у Луцькому зоопарку народилось тигреня. ФОТО

В Луцькому зоопарку працівники доглядають маленьке тигреня від якого відмовились батьки.Народився смугастик ще 2 травня, - йдеться на сторінці Луцького зоопарку у facebook.Однак поява маляти у тигрів принесла колективу не лише радість, а й клопоти. Адже батьки не переймалися долею новонародженої. Тож, два дні поспіль зробивши спроби все ж змусити маму турбуватися про маля, співробітники зрозуміли марність цих зусиль і вирішили самостійно виходити тигреня.Працівники зоопарку зауважуть, що найважчим був перший місяць. Кілограмове тигреня потребувало цілодобового годування щодвігодини спеціальними доволі недешевими сумішами. Одразу після цього – масаж, який природна мама будь-якої тваринки забезпечує вилизуванням.При цьому «мамами» маленької тигрички, яку назвали Трішею, стали ті ж таки наші працівниці – екскурсовод, завідувачка складом, директорка КП ЛюдмилаМаленька тигричка нині має понад 5 кілограмів ваги, почувається добре. Працівники намагаються повернути Трішу батькам. Проте дорослі особини на маля поблизу їхнього вольєру не реагують."Попри це, все ще є сподівання, що батьки все ж приймуть свою донечку. Треба лише набратися терпіння", - резюмують у дописі.