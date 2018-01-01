«Волинь» поповнилася новим гравцем

"Волинь" підписала ще одного, уже шостого, нового футболіста під час літнього міжсезоння.добре знайомий волинським уболівальникам: він захищав кольори нашого клубу протягом двох сезонів з 2015-го по 2017-й рік, - повідомили упрес-службі футбольного клубу.Попередній сезон 27-річний словенський захисник провів у складі «Олімпії» з Грудзьонза, яка виступала у Першій лізі чемпіонату Польщі.Протягом першого навчально-тренувального збору Міха тренується разом з іншими підопічними, а у першій контрольній грі проти київського «Арсенала» відіграв у захисному тріо «Волині» перший тайм, який завершився з рахунком 2:0 на нашу користь (сама гра, нагадаємо, завершилася нашою перемогою – 2:1).