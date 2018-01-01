«Волинь» поповнилася новим гравцем
Сьогодні, 18:41
"Волинь" підписала ще одного, уже шостого, нового футболіста під час літнього міжсезоння.
Міха Горопевшек добре знайомий волинським уболівальникам: він захищав кольори нашого клубу протягом двох сезонів з 2015-го по 2017-й рік, - повідомили упрес-службі футбольного клубу.
Попередній сезон 27-річний словенський захисник провів у складі «Олімпії» з Грудзьонза, яка виступала у Першій лізі чемпіонату Польщі.
Протягом першого навчально-тренувального збору Міха тренується разом з іншими підопічними Андрія Тлумака, а у першій контрольній грі проти київського «Арсенала» відіграв у захисному тріо «Волині» перший тайм, який завершився з рахунком 2:0 на нашу користь (сама гра, нагадаємо, завершилася нашою перемогою – 2:1).
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Міха Горопевшек добре знайомий волинським уболівальникам: він захищав кольори нашого клубу протягом двох сезонів з 2015-го по 2017-й рік, - повідомили упрес-службі футбольного клубу.
Попередній сезон 27-річний словенський захисник провів у складі «Олімпії» з Грудзьонза, яка виступала у Першій лізі чемпіонату Польщі.
Протягом першого навчально-тренувального збору Міха тренується разом з іншими підопічними Андрія Тлумака, а у першій контрольній грі проти київського «Арсенала» відіграв у захисному тріо «Волині» перший тайм, який завершився з рахунком 2:0 на нашу користь (сама гра, нагадаємо, завершилася нашою перемогою – 2:1).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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