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«Волинь» поповнилася новим гравцем

«Волинь» поповнилася новим гравцем
"Волинь" підписала ще одного, уже шостого, нового футболіста під час літнього міжсезоння.

Міха Горопевшек добре знайомий волинським уболівальникам: він захищав кольори нашого клубу протягом двох сезонів з 2015-го по 2017-й рік, - повідомили упрес-службі футбольного клубу.

Попередній сезон 27-річний словенський захисник провів у складі «Олімпії» з Грудзьонза, яка виступала у Першій лізі чемпіонату Польщі.

Протягом першого навчально-тренувального збору Міха тренується разом з іншими підопічними Андрія Тлумака, а у першій контрольній грі проти київського «Арсенала» відіграв у захисному тріо «Волині» перший тайм, який завершився з рахунком 2:0 на нашу користь (сама гра, нагадаємо, завершилася нашою перемогою – 2:1).

«Волинь» поповнилася новим гравцем

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Теги: спорт, ФК Волинь, футбол
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