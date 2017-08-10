Судили водія, який спричинив смертельну аварію на трасі «Київ-Ковель»





У ДТП на трасі Київ-Ковель, неподалік села Орлівка Сарненського району,



Підозру арештованому вже оголошено. Якщо його вину буде доведено у суді, хлопцю загрожуватиме від семи до дванадцяти років позбавлення волі. За попередніми даними, п’яним за кермом він не був.



У СІЗО Дмитро Бриж пробуде до 23 серпня. Суддя обрав запобіжний захід без права внесення застави.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Рівненському міському суді ухвалили рішення про арешт 20-річного Дмитра Брижа, який у понеділок, керуючи легковиком, підбив маршрутку «Київ-Ковель».У ДТП на трасі Київ-Ковель, неподалік села Орлівка Сарненського району, загинуло четверо людей : два водії і два пасажири маршрутки, що їхала з Києва. Після зіткнення з легковиком , маршрутка виїхала на зустрічну смугу і втаранилася в автоцистерну, - пише Рівне вечірнє Підозру арештованому вже оголошено. Якщо його вину буде доведено у суді, хлопцю загрожуватиме від семи до дванадцяти років позбавлення волі. За попередніми даними, п’яним за кермом він не був.У СІЗО Дмитро Бриж пробуде до 23 серпня. Суддя обрав запобіжний захід без права внесення застави.

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