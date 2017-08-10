Судили водія, який спричинив смертельну аварію на трасі «Київ-Ковель»
Сьогодні, 16:53
У Рівненському міському суді ухвалили рішення про арешт 20-річного Дмитра Брижа, який у понеділок, керуючи легковиком, підбив маршрутку «Київ-Ковель».
У ДТП на трасі Київ-Ковель, неподалік села Орлівка Сарненського району, загинуло четверо людей: два водії і два пасажири маршрутки, що їхала з Києва. Після зіткнення з легковиком , маршрутка виїхала на зустрічну смугу і втаранилася в автоцистерну, - пише Рівне вечірнє.
Підозру арештованому вже оголошено. Якщо його вину буде доведено у суді, хлопцю загрожуватиме від семи до дванадцяти років позбавлення волі. За попередніми даними, п’яним за кермом він не був.
У СІЗО Дмитро Бриж пробуде до 23 серпня. Суддя обрав запобіжний захід без права внесення застави.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
У ДТП на трасі Київ-Ковель, неподалік села Орлівка Сарненського району, загинуло четверо людей: два водії і два пасажири маршрутки, що їхала з Києва. Після зіткнення з легковиком , маршрутка виїхала на зустрічну смугу і втаранилася в автоцистерну, - пише Рівне вечірнє.
Підозру арештованому вже оголошено. Якщо його вину буде доведено у суді, хлопцю загрожуватиме від семи до дванадцяти років позбавлення волі. За попередніми даними, п’яним за кермом він не був.
У СІЗО Дмитро Бриж пробуде до 23 серпня. Суддя обрав запобіжний захід без права внесення застави.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На Театральному майдані Луцька й далі «гудітимуть» концерти
Сьогодні, 17:03
На Волині винуватець смертельної аварії сяде на 8 років
Сьогодні, 17:01
Судили водія, який спричинив смертельну аварію на трасі «Київ-Ковель»
Сьогодні, 16:53
У Луцьку на Перемоги - знову аварія: рух ускладнений. ФОТО
Сьогодні, 16:36
«Виграшне місце» у кінотеатрі «PremierCity»*
Сьогодні, 16:24