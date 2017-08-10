вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Судили водія, який спричинив смертельну аварію на трасі «Київ-Ковель»

Судили водія, який спричинив смертельну аварію на трасі «Київ-Ковель»
У Рівненському міському суді ухвалили рішення про арешт 20-річного Дмитра Брижа, який у понеділок, керуючи легковиком, підбив маршрутку «Київ-Ковель».

У ДТП на трасі Київ-Ковель, неподалік села Орлівка Сарненського району, загинуло четверо людей: два водії і два пасажири маршрутки, що їхала з Києва. Після зіткнення з легковиком , маршрутка виїхала на зустрічну смугу і втаранилася в автоцистерну, - пише Рівне вечірнє.

Підозру арештованому вже оголошено. Якщо його вину буде доведено у суді, хлопцю загрожуватиме від семи до дванадцяти років позбавлення волі. За попередніми даними, п’яним за кермом він не був.

У СІЗО Дмитро Бриж пробуде до 23 серпня. Суддя обрав запобіжний захід без права внесення застави.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, Київ, Ковель, арешт, водій
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Щасливі і закохані: у Луцьку побралися відомі волонтери. ФОТО
Машині півстоліття, а мені ще більше, – поляк-переможець змагань з дрег-рейсингу у Луцьку
Від і до: скільки у Луцьку коштують кавуни і дині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Театральному майдані Луцька й далі «гудітимуть» концерти
Сьогодні, 17:03
На Волині винуватець смертельної аварії сяде на 8 років
Сьогодні, 17:01
Судили водія, який спричинив смертельну аварію на трасі «Київ-Ковель»
Сьогодні, 16:53
У Луцьку на Перемоги - знову аварія: рух ускладнений. ФОТО
Сьогодні, 16:36
«Виграшне місце» у кінотеатрі «PremierCity»*
Сьогодні, 16:24
Схожі новини
З'явилося відео смертельної аварії на трасі Київ-Ковель З'явилося відео смертельної аварії на трасі Київ-Ковель
10 серпень, 2017, 09:37
Аварія на трасі Київ-Ковель: загинуло 4 людей Аварія на трасі Київ-Ковель: загинуло 4 людей
09 серпень, 2017, 14:58
У лікарні померла ще одна людина, яка потрапила в аварію на трасі «Київ-Ковель» У лікарні померла ще одна людина, яка потрапила в аварію на трасі «Київ-Ковель»
26 червень, 08:36
На трасі Київ-Чоп вночі горіло авто, постраждало троє людей На трасі Київ-Чоп вночі горіло авто, постраждало троє людей
23 червень, 15:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Беззупинне джерело ідей: історія дослідниці українського одягу з Волині
Сьогодні, 17:42
 0
На Вінниччині після святкування випускних отруїлось 62 людини
Сьогодні, 17:39
 0
У луцькому «Промені» – акція для дітей в боулінгу*
Сьогодні, 17:39
 0
Вусенко подасть до суду через наклеп
Сьогодні, 17:25
 0
Поліція просить волинян впізнати чоловіків. ФОТО
Сьогодні, 17:20
 0
Медіа
відео
1/8