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На Театральному майдані Луцька й далі «гудітимуть» концерти

На Театральному майдані Луцька й далі «гудітимуть» концерти
Депутат Павло Данильчук запропонував обмежити проведення розважальних заходів на Театральному майдані Луцька.

Про це йшлося у середу, 27 червня, під час сесії Луцькради.

«Така потреба виникла давно. Це особлива площа для Луцька, там знаходяться історичні пам’ятки, туди привозять загиблих Героїв, там знаходиться стела пам’яті»,- зауважив депутат Павло Данильчук.

Деякі розважальні заходи він запропонував проводити у парку, поблизу головного корпусу СНУ тощо.

«Ця площа повинна жити. Цим рішенням обмежують лише святами державного значення. Ви бачили, який був позитив, коли запускали повітряні кулі», - заявив Костянтин Петрочук.

Обранці громади не підтримали пропозицію щодо обмеження проведення розважальних заходів на Театральному майдані.

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Теги: центр, Луцьк, свята
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