На Театральному майдані Луцька й далі «гудітимуть» концерти
Сьогодні, 17:03
Депутат Павло Данильчук запропонував обмежити проведення розважальних заходів на Театральному майдані Луцька.
Про це йшлося у середу, 27 червня, під час сесії Луцькради.
«Така потреба виникла давно. Це особлива площа для Луцька, там знаходяться історичні пам’ятки, туди привозять загиблих Героїв, там знаходиться стела пам’яті»,- зауважив депутат Павло Данильчук.
Деякі розважальні заходи він запропонував проводити у парку, поблизу головного корпусу СНУ тощо.
«Ця площа повинна жити. Цим рішенням обмежують лише святами державного значення. Ви бачили, який був позитив, коли запускали повітряні кулі», - заявив Костянтин Петрочук.
Обранці громади не підтримали пропозицію щодо обмеження проведення розважальних заходів на Театральному майдані.
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Про це йшлося у середу, 27 червня, під час сесії Луцькради.
«Така потреба виникла давно. Це особлива площа для Луцька, там знаходяться історичні пам’ятки, туди привозять загиблих Героїв, там знаходиться стела пам’яті»,- зауважив депутат Павло Данильчук.
Деякі розважальні заходи він запропонував проводити у парку, поблизу головного корпусу СНУ тощо.
«Ця площа повинна жити. Цим рішенням обмежують лише святами державного значення. Ви бачили, який був позитив, коли запускали повітряні кулі», - заявив Костянтин Петрочук.
Обранці громади не підтримали пропозицію щодо обмеження проведення розважальних заходів на Театральному майдані.
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