На Театральному майдані Луцька й далі «гудітимуть» концерти

Депутатзапропонував обмежити проведення розважальних заходів на Театральному майдані Луцька.Про це йшлося у середу, 27 червня, під час сесії Луцькради.«Така потреба виникла давно. Це особлива площа для Луцька, там знаходяться історичні пам’ятки, туди привозять загиблих Героїв, там знаходиться стела пам’яті»,- зауважив депутат Павло Данильчук.Деякі розважальні заходи він запропонував проводити у парку, поблизу головного корпусу СНУ тощо.«Ця площа повинна жити. Цим рішенням обмежують лише святами державного значення. Ви бачили, який був позитив, коли запускали повітряні кулі», - заявивОбранці громади не підтримали пропозицію щодо обмеження проведення розважальних заходів на Театральному майдані.