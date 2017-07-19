Волинянина, який шилом поранив чоловіка, взяли під варту
Сьогодні, 19:21
Мешканця села Веселе Луцького району, який шилом поранив односельця, взяли під варту.
Так, 12 травня 2018 року раніше неодноразово судимий (у тому числі за вбивство) чоловік під час сварки зі знайомим у своїй оселі, поранив його шилом, спричинивши тяжкі тілесні ушкодження – аж до поранення легені, - інформує прес-служба прокуратура Волині.
Потерпілого госпіталізували.
Зловмиснику ж 27 червня 2018 року повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 121 КК України, та обрано щодо нього запобіжний захід у виді тримання під вартою на 60 днів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Так, 12 травня 2018 року раніше неодноразово судимий (у тому числі за вбивство) чоловік під час сварки зі знайомим у своїй оселі, поранив його шилом, спричинивши тяжкі тілесні ушкодження – аж до поранення легені, - інформує прес-служба прокуратура Волині.
Потерпілого госпіталізували.
Зловмиснику ж 27 червня 2018 року повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 121 КК України, та обрано щодо нього запобіжний захід у виді тримання під вартою на 60 днів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Волинянина, який шилом поранив чоловіка, взяли під варту
Сьогодні, 19:21
Лучан кличуть на літературно-акустичний вечір у «Промені»*
Сьогодні, 19:05
У Луцьку банда шахраїв кинула на гроші 22-ох людей
Сьогодні, 18:45
«Волинь» поповнилася новим гравцем
Сьогодні, 18:41