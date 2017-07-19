Волинянина, який шилом поранив чоловіка, взяли під варту

Мешканця села Веселе Луцького району, який шилом поранив односельця, взяли під варту.Так, 12 травня 2018 року раніше неодноразово судимий (у тому числі за вбивство) чоловік під час сварки зі знайомим у своїй оселі, поранив його шилом, спричинивши тяжкі тілесні ушкодження – аж до поранення легені, - інформує прес-служба прокуратура Волині.Потерпілого госпіталізували.Зловмиснику ж 27 червня 2018 року повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 121 КК України, та обрано щодо нього запобіжний захід у виді тримання під вартою на 60 днів.