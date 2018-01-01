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Забудовнику, якого повязують із луцьким екс-регіоналом, відшкодують півмільйона

Забудовнику, якого повязують із луцьким екс-регіоналом, відшкодують півмільйона
Пайову участь фірмі «Торгінвестбуд-Луцьк», яка зводила житловий комплекс «Луцька Рів'єра», пов'язаний із екс-регіоналом Олександром Башкаленком, зменшили на понад півмільйона гривень.

Про це стало відомо під час сесії Луцькради 27 червня.

Йшлося про зменшення фірмі «Торгінвестбуд-Луцьк» пайову учать на півмільйона гривень за зведення будівництва на вулиці Ковельській, 29, відомого як «Луцька Рів’єра».

Заступник начальника управління капітального будівництва Микола Цвірук розповів, що загальна сума пайової участі по розрахунках становить понад 3,5 млн. Однак у ході будівництва виконали низку робіт поза межами ділянки загальною вартістю понад півмільйона гривень. Тож саме цю суму треба відшкодувати. Мовляв, наприклад, за територією ділянки облаштували тротуари за кошт забудовника.

«Там був асфальт, він був погано зроблений», - каже Цвірук.
Однак низка депутатів обурилися, адже йдеться про тротуари власне біля будинку, а тепер виходить, що за них знову має заплатити місто. Окрім того, якби поблизу будинку не облаштували благоустрій, там не захотіли б купувати квартири клієнти.

«Власник компанії - Башкаленко. Він очолює «Опозиційний блок», а це ті самі «сєпари», - каже депутат Микола Собуцький. Мовляв, сьогодні в бюджеті не знайшли коштів для співфінансування житла для учасників АТО, на яку кошти мали б виділяти власне з грошей пайової участі.

«Це буде дивна позиція, якщо ви підтримаєте «Опозиційний блок», а не підтримаєте хлопців, які нас захищали», - додав депутат.

Однак, попри тривалі суперечки і прохання низки депутатів не підтримувати зменшення пайової участі, більшість таки ухвалила відповідне рішення

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Теги: Луцька рів'єра, Олександр Башкаленко, Микола Собуцький, рів'єра
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Коментарі 1
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Там вся міськрада разом із мальованим в.о.мера - сєпари. Позор. Башкалєнку ще земельки дайте нашої, бандерівської, як йому не соромно брати в західняків і гроші, і землю. Все йому мало.
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