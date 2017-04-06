Вусенко подасть до суду через наклеп

Депутатка Луцькрадизаявила про те, що подасть до суду на депутата Євгена Ткачука через наклеп.Про це вона заявила під час сесії Луцькради 27 червня.Депутатка розповіла, що побачила у ЗМІ публікацію, зроблену після слів Євгена Ткачука, у якій той каже, що вона «купила» посаду. Тому вона заявила, що подасть до суду через неправду, озвучену у її бік.«Той закид, який зроблений у мій бік, я буду оскаржувати в суді як наклеп», - наголосила Вусенко. За її словами, вона відстоюватиме відшкодування моральних збитків, адже наразі крім суду не бачить інших методів змусити деяких депутатів думати, перш ніж говорити.