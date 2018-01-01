На Вінниччині після святкування випускних отруїлось 62 людини
Сьогодні, 17:39
У Вінницькій області після святкування випускних вечорів 62 людини були госпіталізовані до лікарні з ознаками гострої кишкової інфекції.
Про це в середу, 27 червня, повідомляє прес-служба ГУ Держпродспоживслужби у Вінницькій області, - пише Корреспондент.
Усім госпіталізованим установлено попередній діагноз - гострий гастроентероколіт. Перебіг захворювання в усіх хворих середнього ступеня тяжкості.
Під час розслідування з'ясувалося, що всі госпіталізовані 23 червня 2018 року були присутні на святкуванні випускних вечорів у с. Бондурівка в сільському будинку культури й у с. Стратіївка в шкільній їдальні.
"Страви для святкування обох випускних вечорів замовлялися і готувалися в кафе Вербка с. Вербка Чечельницького району і доправлялися до місць проведення заходів без холодильного обладнання", - зазначили в прес-службі.
Окрім цього, працівники кафе були допущені до роботи без пройденого медичного огляду в повному обсязі.
Також відсутні дослідження питної води, на якій готувалися страви.
Під час розслідування спалаху також обстежили шістьох працівників кафе. Підкреслюється, що для лабораторних досліджень у кафе відібрали 5 проб готових страв, 1 пробу питної води із сільського водогону, 40 гігієнічних змивів.
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Про це в середу, 27 червня, повідомляє прес-служба ГУ Держпродспоживслужби у Вінницькій області, - пише Корреспондент.
Усім госпіталізованим установлено попередній діагноз - гострий гастроентероколіт. Перебіг захворювання в усіх хворих середнього ступеня тяжкості.
Під час розслідування з'ясувалося, що всі госпіталізовані 23 червня 2018 року були присутні на святкуванні випускних вечорів у с. Бондурівка в сільському будинку культури й у с. Стратіївка в шкільній їдальні.
"Страви для святкування обох випускних вечорів замовлялися і готувалися в кафе Вербка с. Вербка Чечельницького району і доправлялися до місць проведення заходів без холодильного обладнання", - зазначили в прес-службі.
Окрім цього, працівники кафе були допущені до роботи без пройденого медичного огляду в повному обсязі.
Також відсутні дослідження питної води, на якій готувалися страви.
Під час розслідування спалаху також обстежили шістьох працівників кафе. Підкреслюється, що для лабораторних досліджень у кафе відібрали 5 проб готових страв, 1 пробу питної води із сільського водогону, 40 гігієнічних змивів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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