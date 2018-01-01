Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 28 червня





У Луцьку, Ковелі, Володимир-Волинському, Світязі, Маневичах, Любешові можливий невеликий дощ за даними Sinoptik.ua. Температура повітря вночі до +15…+17 градусів, удень – +22…+26. Вітер східний, північний і північно-східний, 1-5 м/с, короткочасне шквальне посилення вітру 15-24 м/с.



У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями — дощ.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У четвер у Волинській області очікується мінлива хмарність.У Луцьку, Ковелі, Володимир-Волинському, Світязі, Маневичах, Любешові можливий невеликий дощ за даними Sinoptik.ua. Температура повітря вночі до +15…+17 градусів, удень – +22…+26. Вітер східний, північний і північно-східний, 1-5 м/с, короткочасне шквальне посилення вітру 15-24 м/с.У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями — дощ.

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