Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 28 червня
Сьогодні, 20:00
У четвер у Волинській області очікується мінлива хмарність.
У Луцьку, Ковелі, Володимир-Волинському, Світязі, Маневичах, Любешові можливий невеликий дощ за даними Sinoptik.ua. Температура повітря вночі до +15…+17 градусів, удень – +22…+26. Вітер східний, північний і північно-східний, 1-5 м/с, короткочасне шквальне посилення вітру 15-24 м/с.
У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями — дощ.
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У Луцьку, Ковелі, Володимир-Волинському, Світязі, Маневичах, Любешові можливий невеликий дощ за даними Sinoptik.ua. Температура повітря вночі до +15…+17 градусів, удень – +22…+26. Вітер східний, північний і північно-східний, 1-5 м/с, короткочасне шквальне посилення вітру 15-24 м/с.
У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями — дощ.
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