У Луцьку показали старовинний меч
Сьогодні, 18:10
У Луцьку в Замку Любарта презентували старовинний меч.
"Унікальний артефакт презентували сьогодні у стінах Луцького замку – старовинний меч, знайдений на Волині, який має загадкове історичне минуле й цілком вірогідно належав воїнам, захисникам нашого краю, - повідомив перший заступник Луцького міського голови Григорій Недопад.
Меч датований чотирнадцятим століттям, таких в Україні – усього кілька. Його може оглянути кожен охочий, побувавши у Стировій вежі, яка нині відкрита для відвідувачів.
"Приємно, що Луцьк історичний поповнився новою цінністю, а відкриття зібрало небайдужих людей, серед яких – і наші лицарі, котрі представляли Луцьк на міжнародних змаганнях і з якими мав приємність співпрацювати", - написав посадовець.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
"Унікальний артефакт презентували сьогодні у стінах Луцького замку – старовинний меч, знайдений на Волині, який має загадкове історичне минуле й цілком вірогідно належав воїнам, захисникам нашого краю, - повідомив перший заступник Луцького міського голови Григорій Недопад.
Меч датований чотирнадцятим століттям, таких в Україні – усього кілька. Його може оглянути кожен охочий, побувавши у Стировій вежі, яка нині відкрита для відвідувачів.
"Приємно, що Луцьк історичний поповнився новою цінністю, а відкриття зібрало небайдужих людей, серед яких – і наші лицарі, котрі представляли Луцьк на міжнародних змаганнях і з якими мав приємність співпрацювати", - написав посадовець.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку - фестиваль короткометражок
Сьогодні, 18:26
Вийшов друком черговий номер тижневика «ВолиньPost». АНОНС
Сьогодні, 18:18
У Луцьку показали старовинний меч
Сьогодні, 18:10
На Вінниччині після святкування випускних отруїлось 62 людини
Сьогодні, 17:39