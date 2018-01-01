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У Луцьку показали старовинний меч

У Луцьку показали старовинний меч
У Луцьку в Замку Любарта презентували старовинний меч.

"Унікальний артефакт презентували сьогодні у стінах Луцького замку – старовинний меч, знайдений на Волині, який має загадкове історичне минуле й цілком вірогідно належав воїнам, захисникам нашого краю, - повідомив перший заступник Луцького міського голови Григорій Недопад.

Меч датований чотирнадцятим століттям, таких в Україні – усього кілька. Його може оглянути кожен охочий, побувавши у Стировій вежі, яка нині відкрита для відвідувачів.

"Приємно, що Луцьк історичний поповнився новою цінністю, а відкриття зібрало небайдужих людей, серед яких – і наші лицарі, котрі представляли Луцьк на міжнародних змаганнях і з якими мав приємність співпрацювати", - написав посадовець.

У Луцьку показали старовинний меч
У Луцьку показали старовинний меч
У Луцьку показали старовинний меч
У Луцьку показали старовинний меч

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Теги: історія, Замок Любарта
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