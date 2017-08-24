Вийшов друком черговий номер тижневика «ВолиньPost». АНОНС

Двадцять шостий номер газети «ВолиньPost» побачив світ у середу, 27 червня.У ньому ви прочитаєте:«Грубо оскорбляли, ще й знімали на відео». Історія пенсіонерки, яка обміняла квартиру на «догляд».«Дороги мають служити довго». В області триває ремонт доріг. Причому на різних напрямках. У понеділок, 25 червня, хід виконання робіт проінспектував голова облдержадміністрації Олександр Савченко. Побаченим він задоволений.«Буде парковка!» Більшість депутатів Луцької міськради вирішила ліквідувати ринок на вулиці Глушець.Скандал тижня: «Найстарішу книгарню у центрі Луцька хочуть закрити?»Під рубрикою «Надзвичайне» подробиці резонансної аварії на Рівненщині, де загинули четверо людей, з них двоє – волиняни: водії маршрутки «Київ – Ковель».Традиційно в газеті – новини Луцька, Волині, України, світу, рубрики «Трапилося цими днями», «Приїхали!», «Тиждень у фотографіях».Як завжди, «ВолиньPost» друкує прогноз погоди на найближчі сім днів і програму передач на наступний тиждень найпопулярніших телеканалів.А тому, хто хоче отримувати газету в свою поштову скриньку в будь-якому населеному пункті Волині, нагадуємо: газету можна передплатити в будь-якому відділенні «Укрпошти». Зробіть це зараз, бо з часом роздрібна ціна продажу зростатиме.Передплатний індекс – 60332.Вартість видання з доставкою з серпня 2018 року:на 1 місяць – 6,19 грн;на 3 місяці – 16,87 грн;до кінця року – 25, 75 грн.Ці суми ви сплачуєте «Укрпошті» за приймання передплати і за доставку газети у вашу поштову скриньку. За передплату редакція не бере з читачів жодної копійки!