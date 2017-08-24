Вийшов друком черговий номер тижневика «ВолиньPost». АНОНС
Сьогодні, 18:18
Двадцять шостий номер газети «ВолиньPost» побачив світ у середу, 27 червня.
У ньому ви прочитаєте:
«Грубо оскорбляли, ще й знімали на відео». Історія пенсіонерки, яка обміняла квартиру на «догляд».
«Дороги мають служити довго». В області триває ремонт доріг. Причому на різних напрямках. У понеділок, 25 червня, хід виконання робіт проінспектував голова облдержадміністрації Олександр Савченко. Побаченим він задоволений.
«Буде парковка!» Більшість депутатів Луцької міськради вирішила ліквідувати ринок на вулиці Глушець.
Скандал тижня: «Найстарішу книгарню у центрі Луцька хочуть закрити?»
Під рубрикою «Надзвичайне» подробиці резонансної аварії на Рівненщині, де загинули четверо людей, з них двоє – волиняни: водії маршрутки «Київ – Ковель».
Традиційно в газеті – новини Луцька, Волині, України, світу, рубрики «Трапилося цими днями», «Приїхали!», «Тиждень у фотографіях».
Як завжди, «ВолиньPost» друкує прогноз погоди на найближчі сім днів і програму передач на наступний тиждень найпопулярніших телеканалів.
Поспішайте придбати газету. Вона вже у продажу за акційною ціною – 1 гривня за примірник.
А тому, хто хоче отримувати газету в свою поштову скриньку в будь-якому населеному пункті Волині, нагадуємо: газету можна передплатити в будь-якому відділенні «Укрпошти». Зробіть це зараз, бо з часом роздрібна ціна продажу зростатиме.
Передплатний індекс – 60332.
Вартість видання з доставкою з серпня 2018 року:
на 1 місяць – 6,19 грн;
на 3 місяці – 16,87 грн;
до кінця року – 25, 75 грн.
Ці суми ви сплачуєте «Укрпошті» за приймання передплати і за доставку газети у вашу поштову скриньку. За передплату редакція не бере з читачів жодної копійки!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
У ньому ви прочитаєте:
«Грубо оскорбляли, ще й знімали на відео». Історія пенсіонерки, яка обміняла квартиру на «догляд».
«Дороги мають служити довго». В області триває ремонт доріг. Причому на різних напрямках. У понеділок, 25 червня, хід виконання робіт проінспектував голова облдержадміністрації Олександр Савченко. Побаченим він задоволений.
«Буде парковка!» Більшість депутатів Луцької міськради вирішила ліквідувати ринок на вулиці Глушець.
Скандал тижня: «Найстарішу книгарню у центрі Луцька хочуть закрити?»
Під рубрикою «Надзвичайне» подробиці резонансної аварії на Рівненщині, де загинули четверо людей, з них двоє – волиняни: водії маршрутки «Київ – Ковель».
Традиційно в газеті – новини Луцька, Волині, України, світу, рубрики «Трапилося цими днями», «Приїхали!», «Тиждень у фотографіях».
Як завжди, «ВолиньPost» друкує прогноз погоди на найближчі сім днів і програму передач на наступний тиждень найпопулярніших телеканалів.
Поспішайте придбати газету. Вона вже у продажу за акційною ціною – 1 гривня за примірник.
А тому, хто хоче отримувати газету в свою поштову скриньку в будь-якому населеному пункті Волині, нагадуємо: газету можна передплатити в будь-якому відділенні «Укрпошти». Зробіть це зараз, бо з часом роздрібна ціна продажу зростатиме.
Передплатний індекс – 60332.
Вартість видання з доставкою з серпня 2018 року:
на 1 місяць – 6,19 грн;
на 3 місяці – 16,87 грн;
до кінця року – 25, 75 грн.
Ці суми ви сплачуєте «Укрпошті» за приймання передплати і за доставку газети у вашу поштову скриньку. За передплату редакція не бере з читачів жодної копійки!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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