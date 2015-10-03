У Луцьку банда шахраїв кинула на гроші 22-ох людей

У Луцьку чотирьох осіб підозрюють у причетності до 22-ох шахрайств в особливо великих розмірах, вчинених у складі організованої злочинної групи.Зловмисники в різних офісних приміщеннях у Луцьку під приводом продажу неіснуючої сільськогосподарської техніки, зокрема, мінітракторів, видурювали в громадян гроші, - повідомили в прес-службі волинської поліції.Потерпілі переказували зловмисникам гроші в якості авансового платежу за покупку техніки. Вони перераховували гроші на розрахункові рахунки різних юридичних осіб із ознаками фіктивності (ТОВ «Фінавто-Плюс», ТОВ «Соул Україна», ТОВ «Альфа-Лізинг» ТОВ «Лізингова компанія «Авто лайф», ТОВ «Компанія-Кристал», ТОВ «Вінгер-Авто» та ТОВ «АЕКОН»).Усім підозрюваним обрали міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та домашнього арешту.Поліцейські встановили, що від злочинних дій шахраїв постраждали як мешканці Волинської області так й інших регіонів України.