Озвучені успіхи – нерідко досягнення попередників, – депутат Луцькради
Сьогодні, 19:16
Депутат Луцької міської ради Юлія Вусенко вважає, що більшість успіхів, про які постійно заявляє теперішня міська влада, – результат роботи програм, які впроваджував ще покійний мер Микола Романюк.
Про це вона заявила під час сесії Луцькади 27 червня.
Напередодні депутат міської ради Ігор Поліщук саме розповідав, що, наприклад, в міську освіту останні два роки вкладають набагато більше коштів, ніж раніше.
Згадав він і про модернізацію тепломереж тощо. Однак депутат Юлія Вусенко зауважила, що робота є, але значна частина так званих здобутків – за рахунок реалізації довгострокових програм. Йдеться, зокрема, і про співпрацю з ЄБРР, і про співпрацю із НЕФКО «Разом з тим ми забуваємо додати про реальність, яка дуже зацікавить лучан», - мовила депутатка.
Адже, якщо взяти за приклад програму зі встановлення індивідуальних теплових пунктів, які допомагають мешканцям заощаджувати, то за половину 2018 року їх взагалі не встановлювали у будинках лучан.
На думку Вусенко, так трапилося тому, що це щоденна робота, якою важко похизуватися. Але один ІТП, за словам Вусенко, в багатоквартирному будинку заощаджує 200 тисяч гривень за один опалювальний сезон, тож 263 ІТП для лучан це - 52 млн 600 грн, які можна було б заощадити.
«Реальна робота, це коли ІТП стоять в житлових будинках, коли лучани розуміють, що вони заощадили завдяки владі, завдяки тому що є команда людей, яка готова працювати і думати про них. А говорити про ті програми, які були заведені і напрацьовані не нами і були вже фактично на стадії завершення, – це не є реальна робота. Це просто те, що потрібно говорити, аби підтримувати імідж команди, яка прийшла і за рік все змінила», - каже Вусенко.
Натомість насправді за останній рік до бюджету міста не подали жодної програми, а місто втратило перші позиції за показниками енергоефективності.
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Про це вона заявила під час сесії Луцькади 27 червня.
Напередодні депутат міської ради Ігор Поліщук саме розповідав, що, наприклад, в міську освіту останні два роки вкладають набагато більше коштів, ніж раніше.
Згадав він і про модернізацію тепломереж тощо. Однак депутат Юлія Вусенко зауважила, що робота є, але значна частина так званих здобутків – за рахунок реалізації довгострокових програм. Йдеться, зокрема, і про співпрацю з ЄБРР, і про співпрацю із НЕФКО «Разом з тим ми забуваємо додати про реальність, яка дуже зацікавить лучан», - мовила депутатка.
Адже, якщо взяти за приклад програму зі встановлення індивідуальних теплових пунктів, які допомагають мешканцям заощаджувати, то за половину 2018 року їх взагалі не встановлювали у будинках лучан.
На думку Вусенко, так трапилося тому, що це щоденна робота, якою важко похизуватися. Але один ІТП, за словам Вусенко, в багатоквартирному будинку заощаджує 200 тисяч гривень за один опалювальний сезон, тож 263 ІТП для лучан це - 52 млн 600 грн, які можна було б заощадити.
«Реальна робота, це коли ІТП стоять в житлових будинках, коли лучани розуміють, що вони заощадили завдяки владі, завдяки тому що є команда людей, яка готова працювати і думати про них. А говорити про ті програми, які були заведені і напрацьовані не нами і були вже фактично на стадії завершення, – це не є реальна робота. Це просто те, що потрібно говорити, аби підтримувати імідж команди, яка прийшла і за рік все змінила», - каже Вусенко.
Натомість насправді за останній рік до бюджету міста не подали жодної програми, а місто втратило перші позиції за показниками енергоефективності.
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