Середня зарплата в Україні зросла до 8725 гривень





Середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні в травні 2018 року порівняно з травнем 2017 року збільшилася на 27,6% і становить 8725 гривень, - про це пише



При цьому порівняно з квітнем 2018 року середня зарплата збільшилася на 2,9%. Реальна заробітна плата у травні 2018 року порівняно з травнем 2017 року збільшилась на 14,1%, а порівняно з квітнем 2018 року – на 2,9%.



З 1 січня 2018 року мінімальна заробітна плата в Україні збільшилася до 3723 гривень з 3200 гривень.



Кабінет міністрів прогнозує зростання середньої заробітної плати в Україні за підсумками 2018 року до 10 тисяч гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Реальна зарплата в травні збільшилася на 14,1%.Середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні в травні 2018 року порівняно з травнем 2017 року збільшилася на 27,6% і становить 8725 гривень, - про це пише Уніан з посиланням на Державну службу статистики.При цьому порівняно з квітнем 2018 року середня зарплата збільшилася на 2,9%. Реальна заробітна плата у травні 2018 року порівняно з травнем 2017 року збільшилась на 14,1%, а порівняно з квітнем 2018 року – на 2,9%.З 1 січня 2018 року мінімальна заробітна плата в Україні збільшилася до 3723 гривень з 3200 гривень.Кабінет міністрів прогнозує зростання середньої заробітної плати в Україні за підсумками 2018 року до 10 тисяч гривень.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію