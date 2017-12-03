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Середня зарплата в Україні зросла до 8725 гривень

Середня зарплата в Україні зросла до 8725 гривень
Реальна зарплата в травні збільшилася на 14,1%.

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні в травні 2018 року порівняно з травнем 2017 року збільшилася на 27,6% і становить 8725 гривень, - про це пише Уніан з посиланням на Державну службу статистики.

При цьому порівняно з квітнем 2018 року середня зарплата збільшилася на 2,9%. Реальна заробітна плата у травні 2018 року порівняно з травнем 2017 року збільшилась на 14,1%, а порівняно з квітнем 2018 року – на 2,9%.

З 1 січня 2018 року мінімальна заробітна плата в Україні збільшилася до 3723 гривень з 3200 гривень.

Кабінет міністрів прогнозує зростання середньої заробітної плати в Україні за підсумками 2018 року до 10 тисяч гривень.

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Теги: гроші, зарплата
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Коментарі 2
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Шановні статисти, копірайтери, не пишіть цієї нісенітниці, не зліть й так озлоблений народ...
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І..... 80% а то і більше жителів України наче й не живуть в Україні... чого варта тарифна сітка 1 розряд стартує з 1762гривен, а 10 розряд з 3207 з них податки.... ЖИВЕМО ПО НОВОМУ.
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