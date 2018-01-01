У Луцьку – аварія за участю трьох авто. ФОТО
Сьогодні, 20:18
У Луцьку на проспекті Василя Мойсея сталася аварія за участю трьох автівок.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.
Відомо, що бус Volkswagen не дотримався дистанції і в'їхав у легковий автомобіль Mitsubishi, який, своєю чергою, стукнувся у автівку Opel. Усі три автомобілі у результаті зіткнення зазнали механчіних пошкоджень. Чи хтось із пасажирів трьох транспортних засобів постраждав, поки невідомо.
Наразі на місці події працюють патрульні поліцейські та медики.
Деталі - згодом.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.
Відомо, що бус Volkswagen не дотримався дистанції і в'їхав у легковий автомобіль Mitsubishi, який, своєю чергою, стукнувся у автівку Opel. Усі три автомобілі у результаті зіткнення зазнали механчіних пошкоджень. Чи хтось із пасажирів трьох транспортних засобів постраждав, поки невідомо.
Наразі на місці події працюють патрульні поліцейські та медики.
Деталі - згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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