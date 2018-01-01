У Луцьку – аварія за участю трьох авто. ФОТО





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.



Відомо, що бус Volkswagen не дотримався дистанції і в'їхав у легковий автомобіль Mitsubishi, який, своєю чергою, стукнувся у автівку Opel. Усі три автомобілі у результаті зіткнення зазнали механчіних пошкоджень. Чи хтось із пасажирів трьох транспортних засобів постраждав, поки невідомо.



Наразі на місці події працюють патрульні поліцейські та медики.



Деталі - згодом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на проспекті Василя Мойсея сталася аварія за участю трьох автівок.Про цеповідомили очевидці події.Відомо, що бус Volkswagen не дотримався дистанції і в'їхав у легковий автомобіль Mitsubishi, який, своєю чергою, стукнувся у автівку Opel. Усі три автомобілі у результаті зіткнення зазнали механчіних пошкоджень. Чи хтось із пасажирів трьох транспортних засобів постраждав, поки невідомо.Наразі на місці події працюють патрульні поліцейські та медики.Деталі - згодом.

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