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У Луцьку – аварія за участю трьох авто. ФОТО

У Луцьку – аварія за участю трьох авто. ФОТО
У Луцьку на проспекті Василя Мойсея сталася аварія за участю трьох автівок.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.

Відомо, що бус Volkswagen не дотримався дистанції і в'їхав у легковий автомобіль Mitsubishi, який, своєю чергою, стукнувся у автівку Opel. Усі три автомобілі у результаті зіткнення зазнали механчіних пошкоджень. Чи хтось із пасажирів трьох транспортних засобів постраждав, поки невідомо.

Наразі на місці події працюють патрульні поліцейські та медики.

Деталі - згодом.

У Луцьку – аварія за участю трьох авто. ФОТО
У Луцьку – аварія за участю трьох авто. ФОТО
У Луцьку – аварія за участю трьох авто. ФОТО
У Луцьку – аварія за участю трьох авто. ФОТО
У Луцьку – аварія за участю трьох авто. ФОТО
У Луцьку – аварія за участю трьох авто. ФОТО

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Теги: аварія, ДТП, Луцьк
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