Волонтери зі США відвідали громаду на Волині
Сьогодні, 21:19
До Поромівської громади на Волині завітали волонтери з Євангельської української Церкви міста Сакраменто США, які з гуманітарною місією приїхали провідати і вшанувати учасників АТО.
Про це йдеться на сайті громади.
Вихідці з Нововолинська з початку 2014 року постійно допомагають українським військовим на сході.
Кевларові каски, бронежилети, форму, продукти харчування небайдужі українці Америки купували за свої кошти і передавали на передній край бойових дій для захисників України.
Нині вони побували в 12 родинах учасників тих сумних подій. Спілкувалися з матерями, дружинами та дітками.
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Про це йдеться на сайті громади.
Вихідці з Нововолинська з початку 2014 року постійно допомагають українським військовим на сході.
Кевларові каски, бронежилети, форму, продукти харчування небайдужі українці Америки купували за свої кошти і передавали на передній край бойових дій для захисників України.
Нині вони побували в 12 родинах учасників тих сумних подій. Спілкувалися з матерями, дружинами та дітками.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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