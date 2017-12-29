Волонтери зі США відвідали громаду на Волині

До Поромівської громади на Волині завітали волонтери з Євангельської української Церкви міста Сакраменто США, які з гуманітарною місією приїхали провідати і вшанувати учасників АТО.Про це йдеться на сайті громади.Вихідці з Нововолинська з початку 2014 року постійно допомагають українським військовим на сході.Кевларові каски, бронежилети, форму, продукти харчування небайдужі українці Америки купували за свої кошти і передавали на передній край бойових дій для захисників України.Нині вони побували в 12 родинах учасників тих сумних подій. Спілкувалися з матерями, дружинами та дітками.