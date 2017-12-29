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Волонтери зі США відвідали громаду на Волині

Волонтери зі США відвідали громаду на Волині
До Поромівської громади на Волині завітали волонтери з Євангельської української Церкви міста Сакраменто США, які з гуманітарною місією приїхали провідати і вшанувати учасників АТО.

Про це йдеться на сайті громади.

Вихідці з Нововолинська з початку 2014 року постійно допомагають українським військовим на сході.

Кевларові каски, бронежилети, форму, продукти харчування небайдужі українці Америки купували за свої кошти і передавали на передній край бойових дій для захисників України.

Нині вони побували в 12 родинах учасників тих сумних подій. Спілкувалися з матерями, дружинами та дітками.

Волонтери зі США відвідали громаду на Волині
Волонтери зі США відвідали громаду на Волині

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Теги: волонтери, допомога, благодійність
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