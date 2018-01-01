Перейменування перинатального центру в Луцьку доопрацюють
Сьогодні, 21:36
Депутати Волинської облради відправили на доопрацювання проект рішення, яким передбачалося присвоїти перинатальному центру імені Бориса Клімчука.
Про це повідомили у прес-службі Волиньради.
Майнова комісія облради розглядала питання «Про перейменування комунального закладу «Волинський обласний перинатальний центр» Волинської обласної ради».
У проекті пропонується перейменувати комунальний заклад на честь колишнього голови ОДА Бориса Клімчука.
Депутат Сергій Слабенко застерігає колег, що перед прийняттям такого рішення потрібно провести ряд процедур, в тому числі, громадське обговорення та погодження з родиною покійного Клімчука.
Депутати дослухалися до цих аргуменнтів та відправили проект на доопрацювання.
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Про це повідомили у прес-службі Волиньради.
Майнова комісія облради розглядала питання «Про перейменування комунального закладу «Волинський обласний перинатальний центр» Волинської обласної ради».
У проекті пропонується перейменувати комунальний заклад на честь колишнього голови ОДА Бориса Клімчука.
Депутат Сергій Слабенко застерігає колег, що перед прийняттям такого рішення потрібно провести ряд процедур, в тому числі, громадське обговорення та погодження з родиною покійного Клімчука.
Депутати дослухалися до цих аргуменнтів та відправили проект на доопрацювання.
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