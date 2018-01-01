Перейменування перинатального центру в Луцьку доопрацюють

Бориса Клімчука.



Про це повідомили у прес-службі Волиньради.



Майнова комісія облради розглядала питання «Про перейменування комунального закладу «Волинський обласний перинатальний центр» Волинської обласної ради».



У проекті пропонується перейменувати комунальний заклад на честь колишнього голови ОДА Бориса Клімчука.



Депутат Сергій Слабенко застерігає колег, що перед прийняттям такого рішення потрібно провести ряд процедур, в тому числі, громадське обговорення та погодження з родиною покійного Клімчука.



Депутати дослухалися до цих аргуменнтів та відправили проект на доопрацювання.



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