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Перейменування перинатального центру в Луцьку доопрацюють

Перейменування перинатального центру в Луцьку доопрацюють
Депутати Волинської облради відправили на доопрацювання проект рішення, яким передбачалося присвоїти перинатальному центру імені Бориса Клімчука.

Про це повідомили у прес-службі Волиньради.

Майнова комісія облради розглядала питання «Про перейменування комунального закладу «Волинський обласний перинатальний центр» Волинської обласної ради».

У проекті пропонується перейменувати комунальний заклад на честь колишнього голови ОДА Бориса Клімчука.

Депутат Сергій Слабенко застерігає колег, що перед прийняттям такого рішення потрібно провести ряд процедур, в тому числі, громадське обговорення та погодження з родиною покійного Клімчука.

Депутати дослухалися до цих аргуменнтів та відправили проект на доопрацювання.

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Теги: перейменування, Волинь
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