Сподіваюсь, після цього люди зрозуміють, хто є хто, - Вусенко про «упереджене» голосування на сесії

Депутат Луцькрадизапевняє, що деякі депутати, голосуючи щодо питань, які стосуються екс-голови облосередку Партії регіонів, керуються не інтересами громади, а політичними, а нерідко і особистими.Про це йшлося під час сесії Луцькради 27 червня.Під час обговорення щодо надання в оренду землі ринку «Привоз» фірмі, де засновником є Башкаленко, депутатпоцікавився, чому цю ділянку не передають КП «Луцькі ринки». Адже раніше більшість активно відстоювала позицію, аби ринки були у комунальній власності, а тут переконують, що оренду цього ринку треба продовжити.«Це те саме – ринок, де закінчується термін оренди. Зараз є дуже зручна нагода передати її КП «Луцькі ринки», - додав Шляхтич. Адже раніше більшість дуже впевнено відстоювала передачу частини і Центрального ринку, і Завокзального, де також закінчувався термін оренди.Цікавим є співпадіння, що час продовження договору оренди і пайової участі, і введення в експлуатацію житлового будинку, пов’язаного із Башкаленком, співпадає із голосуванням у ТВК, де «Опозиційний блок» голосує, як вигідно більшості.Однак, депутати із більшості заявили, що будуть підтримувати проект рішення, бо «суб’єкт господарювання є соціально відповідальним». Опісля депутат Юлія Вусенко зауважила, що треба насправді звертатися до лучан.«За декілька хвилин тут відбудеться голосування, і, якщо бути відвертою, то мало кого з людей цікавить те, що відбувається в ТВК», - мовила Вусенко.Однак, у місті досі пам’ятають революційні події та хлопців, фото яких нині розміщені на стелі на Театральному майдані.«На сьогодні усі ті, що знаходяться в цьому залі, переконували своїх виборців у тому, що йдуть працювати на громаду, управляти своїм містом. Зараз відбувається абсолютно відверте маніпулювання громадською думкою, і сьогодні ви побачите прізвища тих, хто насправді за інтереси політичні, навіть частково особисті готовий забути усе те, що говорив дивлячись вам в очі», - сказала депутат.Тому вона висловила сподівання, що люди це побачать та зрозуміють, хто є хто.«Я дуже сподіваюся, що це все буде оцінене і люди будуть чітко розуміти і знати. Хто чітко за них вболіває, а хто в питаннях, які стосуються фінансового інтересу, політичного впливу, влади готовий натиснути кнопку, забуваючи про тих матерів, з якими поруч вони стоять на покладанні квітів, про тих жінок, з якими поруч вони ходять на Алею почесних поховань, про тих дітей, яким ми так сильно хочемо догодити, хоча ми їм ніколи не замінимо батьків. От, власне, ця річ зараз буде показовою», -сказала депутат та закликала усіх голосувати.Після цьогозапропонував провести голосування поіменно, однак більшість його пропозиції не підтримала та, зрештою, проголосувала за всі питання, які стосувалися «інтересів» екс-регіонала Башкаленка.