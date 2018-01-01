Волинські поліцейські – другі на чемпіонаті з автоманеврування





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У змаганнях, які тривали упродовж двох днів, взяли участь 56 професійних поліцейських охорони зі всієї України. Змагання з маневрування на службових автомобілях серед поліцейських-водіїв поліції охорони проводяться уже другий рік поспіль.



28 команд поліцейських охорони змагалися у двох номінаціях – командній та особистій. Першого дня правоохоронці вправлялися у класичній смузі екстремального маневрування, яку використовують в змаганнях «Кращий за професією». Перевіряли точність, технічне виконання вправ.



Другого дня - смуга контраварійного водіння, яку використовують у змаганнях з багатоборства тілоохоронців. Зазначимо, що правилами передбачено, що за кожну збиту фішку водій отримує додаткові 5 секунд до свого часу, а за невиконання фігури потрапляє в кінець турнірної таблиці.







В особистій першості в номінації «Загальна смуга перешкод»: третє місце посів старший сержант поліції Дмитро Троць (Волинь); друге місце – старший сержант поліції Микола Панчук (Рівне); перше місце – старший сержант поліції Анатолій Музичко (Рівне).



За підсумком двох днів змагань між 28 командами поліції охорони було визначено переможців змагань з маневрування на службових автомобілях: третє місце посіла команда Управління поліції охорони у Львівській області, друге – УПО у Волинській області, а перше – УПО в Рівненській області. Переможці отримали пам’ятні дипломи та медалі.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Рівному завершились всеукраїнські змагання з маневрування на службових автомобілях серед поліцейських-водіїв поліції охорони. Друге місце посіла команда Волинської області.Про це повідомляє Рівне вечірнє У змаганнях, які тривали упродовж двох днів, взяли участь 56 професійних поліцейських охорони зі всієї України. Змагання з маневрування на службових автомобілях серед поліцейських-водіїв поліції охорони проводяться уже другий рік поспіль.28 команд поліцейських охорони змагалися у двох номінаціях – командній та особистій. Першого дня правоохоронці вправлялися у класичній смузі екстремального маневрування, яку використовують в змаганнях «Кращий за професією». Перевіряли точність, технічне виконання вправ.Другого дня - смуга контраварійного водіння, яку використовують у змаганнях з багатоборства тілоохоронців. Зазначимо, що правилами передбачено, що за кожну збиту фішку водій отримує додаткові 5 секунд до свого часу, а за невиконання фігури потрапляє в кінець турнірної таблиці.В особистій першості в номінації «Загальна смуга перешкод»: третє місце посів старший сержант поліції(Волинь); друге місце – старший сержант поліції(Рівне); перше місце – старший сержант поліції(Рівне).За підсумком двох днів змагань між 28 командами поліції охорони було визначено переможців змагань з маневрування на службових автомобілях: третє місце посіла команда Управління поліції охорони у Львівській області, друге – УПО у Волинській області, а перше – УПО в Рівненській області. Переможці отримали пам’ятні дипломи та медалі.

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