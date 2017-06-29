На Донбасі загинули троє українських військових

Під час вогневого нальоту противника у зоні ООС загинули три військовослужбовці 93-ї окремої механізованої бригади.Про це йдеться у повідомленні на сторінці бригади у Facebook.«У нашій бригаді сталася трагедія. Під час вогневого нальоту противника на наші позиції в районі Богданівки отримали поранення, не сумісні з життям, троє наших військовослужбовців», - йдеться в повідомленні.Командування та особовий склад 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр висловлює співчуття рідним та близьким загиблих у бою побратимів. Полеглі бійці будуть представлені до державних нагород.«Загибель наших товаришів вчергове нагадує, що війна триває, але ми запевняємо – ворог дорого заплатить за пролиту кров українських воїнів!» - зазначили у бригаді.