На Донбасі загинули троє українських військових
Сьогодні, 00:08
Під час вогневого нальоту противника у зоні ООС загинули три військовослужбовці 93-ї окремої механізованої бригади.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці бригади у Facebook.
«У нашій бригаді сталася трагедія. Під час вогневого нальоту противника на наші позиції в районі Богданівки отримали поранення, не сумісні з життям, троє наших військовослужбовців», - йдеться в повідомленні.
Командування та особовий склад 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр висловлює співчуття рідним та близьким загиблих у бою побратимів. Полеглі бійці будуть представлені до державних нагород.
«Загибель наших товаришів вчергове нагадує, що війна триває, але ми запевняємо – ворог дорого заплатить за пролиту кров українських воїнів!» - зазначили у бригаді.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці бригади у Facebook.
«У нашій бригаді сталася трагедія. Під час вогневого нальоту противника на наші позиції в районі Богданівки отримали поранення, не сумісні з життям, троє наших військовослужбовців», - йдеться в повідомленні.
Командування та особовий склад 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр висловлює співчуття рідним та близьким загиблих у бою побратимів. Полеглі бійці будуть представлені до державних нагород.
«Загибель наших товаришів вчергове нагадує, що війна триває, але ми запевняємо – ворог дорого заплатить за пролиту кров українських воїнів!» - зазначили у бригаді.
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