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На Донбасі загинули троє українських військових

На Донбасі загинули троє українських військових
Під час вогневого нальоту противника у зоні ООС загинули три військовослужбовці 93-ї окремої механізованої бригади.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці бригади у Facebook.

«У нашій бригаді сталася трагедія. Під час вогневого нальоту противника на наші позиції в районі Богданівки отримали поранення, не сумісні з життям, троє наших військовослужбовців», - йдеться в повідомленні.

Командування та особовий склад 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр висловлює співчуття рідним та близьким загиблих у бою побратимів. Полеглі бійці будуть представлені до державних нагород.

«Загибель наших товаришів вчергове нагадує, що війна триває, але ми запевняємо – ворог дорого заплатить за пролиту кров українських воїнів!» - зазначили у бригаді.

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Теги: смерть, війна
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