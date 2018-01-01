На Волині – хащі борщівника. ВІДЕО





Про це пише



На відео – об’їзна дорога з Нововолинська на Володимир-Волинський. Борщівника тут – цілі хащі. Він близько підійшов до дороги. Знищити рослину мав облавтодор, але жодних слідів боротьби зі шкідником не видно.



Тепер, кажуть, це не їхня проблема, бо з 18 червня дорогою опікується ковельське ШБУ №63. Тому заступник начальника Служби автодоріг Волині Юрій Ришкевич уже зобов’язав керівника Олександра Вілішука до 5 липня скосити зарослі.



Роботу прийматимуть наприкінці липня. Юрій Ришкевич каже, що боротьба з борщівником – це обов’язок місцевих громад і власників угідь, адже поширюється рослина з полів.



Механічне знищення не дасть бажаного тривалого результату, пояснюють на біологічному факультеті Східноєвропейського національного університету. Борщівник розмножується насінням і популяція збільшується надто швидко.



Біологи розповідають, що сік борщівника може проникати на шкіру навіть через тонкі рукавчики. Найперша допомога – змити й звернутися в найближчу лікарню, щоби оцінити стан пошкодження шкіри. Тому вирушаючи на природу, варто мати з собою принаймні, вологі серветки.



Якщо ушкодження глибокі, пацієнту можуть навіть пересаджувати шкіру. При потраплянні на слизову оболонку можливий набряк, який може призвести спочатку до звуження голосової щілини, а далі й до трагічніших наслідків.



Торік у Волинський опіковий центр з опіками від борщівника потрапило 11 волинян. Цього року – вже 6.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Зарослі небезпечної рослини - борщівника - на Волині подекуди схожі на малі джунглі. Контакт із нею може вкласти на лікарняне ліжко, а ігнорування безпекою - вбити.Про це пише Перший із посиланням нам сюжет Сфера ТВ.На відео – об’їзна дорога з Нововолинська на Володимир-Волинський. Борщівника тут – цілі хащі. Він близько підійшов до дороги. Знищити рослину мав облавтодор, але жодних слідів боротьби зі шкідником не видно.Тепер, кажуть, це не їхня проблема, бо з 18 червня дорогою опікується ковельське ШБУ №63. Тому заступник начальника Служби автодоріг Волиніуже зобов’язав керівникадо 5 липня скосити зарослі.Роботу прийматимуть наприкінці липня. Юрій Ришкевич каже, що боротьба з борщівником – це обов’язок місцевих громад і власників угідь, адже поширюється рослина з полів.Механічне знищення не дасть бажаного тривалого результату, пояснюють на біологічному факультеті Східноєвропейського національного університету. Борщівник розмножується насінням і популяція збільшується надто швидко.Біологи розповідають, що сік борщівника може проникати на шкіру навіть через тонкі рукавчики. Найперша допомога – змити й звернутися в найближчу лікарню, щоби оцінити стан пошкодження шкіри. Тому вирушаючи на природу, варто мати з собою принаймні, вологі серветки.Якщо ушкодження глибокі, пацієнту можуть навіть пересаджувати шкіру. При потраплянні на слизову оболонку можливий набряк, який може призвести спочатку до звуження голосової щілини, а далі й до трагічніших наслідків.Торік у Волинський опіковий центр з опіками від борщівника потрапило 11 волинян.

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