вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині – хащі борщівника. ВІДЕО

На Волині – хащі борщівника. ВІДЕО
Зарослі небезпечної рослини - борщівника - на Волині подекуди схожі на малі джунглі. Контакт із нею може вкласти на лікарняне ліжко, а ігнорування безпекою - вбити.

Про це пише Перший із посиланням нам сюжет Сфера ТВ.

На відео – об’їзна дорога з Нововолинська на Володимир-Волинський. Борщівника тут – цілі хащі. Він близько підійшов до дороги. Знищити рослину мав облавтодор, але жодних слідів боротьби зі шкідником не видно.

Тепер, кажуть, це не їхня проблема, бо з 18 червня дорогою опікується ковельське ШБУ №63. Тому заступник начальника Служби автодоріг Волині Юрій Ришкевич уже зобов’язав керівника Олександра Вілішука до 5 липня скосити зарослі.

Роботу прийматимуть наприкінці липня. Юрій Ришкевич каже, що боротьба з борщівником – це обов’язок місцевих громад і власників угідь, адже поширюється рослина з полів.

Механічне знищення не дасть бажаного тривалого результату, пояснюють на біологічному факультеті Східноєвропейського національного університету. Борщівник розмножується насінням і популяція збільшується надто швидко.

Біологи розповідають, що сік борщівника може проникати на шкіру навіть через тонкі рукавчики. Найперша допомога – змити й звернутися в найближчу лікарню, щоби оцінити стан пошкодження шкіри. Тому вирушаючи на природу, варто мати з собою принаймні, вологі серветки.

Якщо ушкодження глибокі, пацієнту можуть навіть пересаджувати шкіру. При потраплянні на слизову оболонку можливий набряк, який може призвести спочатку до звуження голосової щілини, а далі й до трагічніших наслідків.

Торік у Волинський опіковий центр з опіками від борщівника потрапило 11 волинян. Цього року – вже 6.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: борщівник, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Щасливі і закохані: у Луцьку побралися відомі волонтери. ФОТО
Машині півстоліття, а мені ще більше, – поляк-переможець змагань з дрег-рейсингу у Луцьку
Від і до: скільки у Луцьку коштують кавуни і дині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Ігор Лапін Ігор
Лапін вітає з з Днем Конституції
Останні новини
На Волині – хащі борщівника. ВІДЕО
Сьогодні, 00:55
На Донбасі загинули троє українських військових
Сьогодні, 00:08
28 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Волинські поліцейські – другі на чемпіонаті з автоманеврування
27 червень, 23:03
Сподіваюсь, після цього люди зрозуміють, хто є хто, - Вусенко про «упереджене» голосування на сесії
27 червень, 22:40
Схожі новини
Через борщівник до опікового центру потрапили вже 6 волинян Через борщівник до опікового центру потрапили вже 6 волинян
15 червень, 04:45
У селі під Луцьком просять знищити борщівник У селі під Луцьком просять знищити борщівник
05 червень, 21:37
У місті на Волині хочуть повністю викорінити борщівник У місті на Волині хочуть повністю викорінити борщівник
19 травень, 04:49
Волинські поліцейські – другі на чемпіонаті з автоманеврування Волинські поліцейські – другі на чемпіонаті з автоманеврування
27 червень, 23:03
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині – хащі борщівника. ВІДЕО
Сьогодні, 00:55
 0
На Донбасі загинули троє українських військових
Сьогодні, 00:08
 0
28 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Волинські поліцейські – другі на чемпіонаті з автоманеврування
27 червень, 23:03
 0
Сподіваюсь, після цього люди зрозуміють, хто є хто, - Вусенко про «упереджене» голосування на сесії
27 червень, 22:40
 0
Медіа
відео
1/8