Судили водія маршрутки, який на Волині побив пасажира
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Водія автобуса Павла Левчука, який у Ковелі побив пасажира-пільговика, суд оштрафував на 850 гривень.
Про це пише Район. Ковель.
Інцидент трапився 30 жовтня 2017 року в салоні автобуса, який перебував на платформі Ковельської автобусної станції.
Водій рейсового автобуса сполученням «Луцьк-Ратне» Павло Левчук під час словесного конфлікту з приводу пільгового проїзду схопив пасажира обома руками за груди та штовхнув у дверний прохід. Унаслідок постраждалий вдарився стегном об металевий поручень. Після цього шофер ще й став викручувати йому руку. Внаслідок цих умисних протиправних дій громадянин отримав гематоми плеча та стегна.
За фактом заподіяння умисних легких тілесних ушкоджень поліція розпочала кримінальне провадження.
Обвинувачений Павло Левчук у судовому засіданні свою вину визнав повністю, перед тим добровільно відшкодував завдані збитки. Ковельський міськрайонний суд призначив йому покарання у виді штрафу обсягом 850 гривень.
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Про це пише Район. Ковель.
Інцидент трапився 30 жовтня 2017 року в салоні автобуса, який перебував на платформі Ковельської автобусної станції.
Водій рейсового автобуса сполученням «Луцьк-Ратне» Павло Левчук під час словесного конфлікту з приводу пільгового проїзду схопив пасажира обома руками за груди та штовхнув у дверний прохід. Унаслідок постраждалий вдарився стегном об металевий поручень. Після цього шофер ще й став викручувати йому руку. Внаслідок цих умисних протиправних дій громадянин отримав гематоми плеча та стегна.
За фактом заподіяння умисних легких тілесних ушкоджень поліція розпочала кримінальне провадження.
Обвинувачений Павло Левчук у судовому засіданні свою вину визнав повністю, перед тим добровільно відшкодував завдані збитки. Ковельський міськрайонний суд призначив йому покарання у виді штрафу обсягом 850 гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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