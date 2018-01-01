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Судили водія маршрутки, який на Волині побив пасажира

Судили водія маршрутки, який на Волині побив пасажира
Водія автобуса Павла Левчука, який у Ковелі побив пасажира-пільговика, суд оштрафував на 850 гривень.

Про це пише Район. Ковель.

Інцидент трапився 30 жовтня 2017 року в салоні автобуса, який перебував на платформі Ковельської автобусної станції.

Водій рейсового автобуса сполученням «Луцьк-Ратне» Павло Левчук під час словесного конфлікту з приводу пільгового проїзду схопив пасажира обома руками за груди та штовхнув у дверний прохід. Унаслідок постраждалий вдарився стегном об металевий поручень. Після цього шофер ще й став викручувати йому руку. Внаслідок цих умисних протиправних дій громадянин отримав гематоми плеча та стегна.

За фактом заподіяння умисних легких тілесних ушкоджень поліція розпочала кримінальне провадження.

Обвинувачений Павло Левчук у судовому засіданні свою вину визнав повністю, перед тим добровільно відшкодував завдані збитки. Ковельський міськрайонний суд призначив йому покарання у виді штрафу обсягом 850 гривень.


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Теги: маршрутка, Волинь
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