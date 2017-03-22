Волинь – у трійці лідерів за рівнем безробіття





Про це повідомляє



Вже з'явилися дані Держстату щодо безробіття за 1 квартал 2018 року. Загалом по країні вони відображають минулорічні тенденції – кількість тих, хто активно шукає роботу, становить майже 10 % від економічно активного населення працездатного віку. Інший державний орган – центр зайнятості – зареєстрував у п'ять разів меншу цифру – 2.2 %. Українці ж вважають, що рівень безробіття в країні становить 35 %.



Про те, хто правий та чи насправді багато працездатних українців не можуть знайти роботу, розповіла Тетяна Тищук, редактор VoxUkraine, керівник проекту iMoRe VoxUkraine



У статистиці завжди важливо визначитися з методологією. Дані суттєво залежать від того, як визначати, хто саме є безробітним. Більшість розвинутих країн у визначенні рівня безробіття базується на методології, яку розробила Міжнародна організація праці. Україна також приєдналася до такого стандарту.



Ця методологія визначає як безробітних лише тих, хто не працює, але активно шукає роботу та готовий приступити до неї протягом найближчих тижнів. Отже, не всі люди, які не працюють, є насправді безробітними. Пенсіонери, студенти денної форми навчання, домогосподарі та домогосподарки тощо не вважаються безробітними. До того ж до категорії безробітних статистика не включає людей, які зневірилися в тому, що зможуть знайти роботу, не знають, де і як її знайти, або попросту не хочуть працювати. Тут варто наголосити, що у випадку, коли люди перестають шукати роботу, бо втратили віру в себе, рівень безробіття (за інших рівних умов) формально падає.



Разом з тим, методологія не враховує, чи дійсно особа стала на облік у центр зайнятості. Звідси й розбіжності в даних.



На графіку 1 показано, що, за підсумками 1 кварталу 2018 року, кількість людей працездатного віку складала 23,7 млн осіб. З них Держстат нарахував 15,4 млн зайнятих, включаючи офіційно найманих працівників, підприємців (ФОПів), неформально зайнятих тощо. Це близько 65 % населення працездатного віку. А от кількість людей, які не зайняті в економіці, дорівнює 35 %. З них безробітні – це лише частина, яка складає 7 % (1,7 млн) від працездатного населення. Якщо цю кількість співставити з чисельністю населення, яке працює або активно шукає роботу, та не включати тих, хто не хоче працювати або зневірився, то вийде 10%, що відповідає даним Держстату.



Графік 1. Зайнятість населення працездатного віку у 1 кварталі 2018 року







Що показують дані щодо безробіття в регіонах? Безробіття у Луганській, Донецькій, Волинській, Тернопільській, Кіровоградській, Полтавській, Херсонській, Чернігівській, Житомирській, Рівненській та Вінницькій областях суттєво вище за середні по Україні показники (графік 2). У Харківській, Київський, Одеській, м. Києві, Львовській, Дніпропетровській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях – суттєво менша.



Графік 2. Рівень безробіття в регіонах у 1 кварталі 2018 року







Іноді можна побачити і протилежні тенденції: частка безробітних у Запоріжжі та Чернігові більша за середню в Україні, але оцінки кількості людей, які не хочуть працювати або не шукають роботу, менша.



Графік 3. Кількість незайнятого населення стосовно чисельності працездатного населення у 1 кварталі 2018 року







Загалом, статистика безробіття має значення більше для розуміння того, які трудові ресурси сьогодні можуть бути використані в економіці. Якщо ж людина не хоче працювати або втратила віру в себе, її не вдасться швидко залучити до роботи. Динаміка збільшення кількості таких людей також може сигналізувати про проблеми на ринку праці.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинська область посідає перше місце за кількістю незайнятого населення стосовно чисельності працездатного населення в 1 кварталі 2018 року.Про це повідомляє Конкурент Вже з'явилися дані Держстату щодо безробіття за 1 квартал 2018 року. Загалом по країні вони відображають минулорічні тенденції – кількість тих, хто активно шукає роботу, становить майже 10 % від економічно активного населення працездатного віку. Інший державний орган – центр зайнятості – зареєстрував у п'ять разів меншу цифру – 2.2 %. Українці ж вважають, що рівень безробіття в країні становить 35 %.Про те, хто правий та чи насправді багато працездатних українців не можуть знайти роботу, розповіла, редактор VoxUkraine, керівник проекту iMoRe VoxUkraineУ статистиці завжди важливо визначитися з методологією. Дані суттєво залежать від того, як визначати, хто саме є безробітним. Більшість розвинутих країн у визначенні рівня безробіття базується на методології, яку розробила Міжнародна організація праці. Україна також приєдналася до такого стандарту.Ця методологія визначає як безробітних лише тих, хто не працює, але активно шукає роботу та готовий приступити до неї протягом найближчих тижнів. Отже, не всі люди, які не працюють, є насправді безробітними. Пенсіонери, студенти денної форми навчання, домогосподарі та домогосподарки тощо не вважаються безробітними. До того ж до категорії безробітних статистика не включає людей, які зневірилися в тому, що зможуть знайти роботу, не знають, де і як її знайти, або попросту не хочуть працювати. Тут варто наголосити, що у випадку, коли люди перестають шукати роботу, бо втратили віру в себе, рівень безробіття (за інших рівних умов) формально падає.Разом з тим, методологія не враховує, чи дійсно особа стала на облік у центр зайнятості. Звідси й розбіжності в даних.На графіку 1 показано, що, за підсумками 1 кварталу 2018 року, кількість людей працездатного віку складала 23,7 млн осіб. З них Держстат нарахував 15,4 млн зайнятих, включаючи офіційно найманих працівників, підприємців (ФОПів), неформально зайнятих тощо. Це близько 65 % населення працездатного віку. А от кількість людей, які не зайняті в економіці, дорівнює 35 %. З них безробітні – це лише частина, яка складає 7 % (1,7 млн) від працездатного населення. Якщо цю кількість співставити з чисельністю населення, яке працює або активно шукає роботу, та не включати тих, хто не хоче працювати або зневірився, то вийде 10%, що відповідає даним Держстату.Графік 1. Зайнятість населення працездатного віку у 1 кварталі 2018 рокуЩо показують дані щодо безробіття в регіонах? Безробіття у Луганській, Донецькій, Волинській, Тернопільській, Кіровоградській, Полтавській, Херсонській, Чернігівській, Житомирській, Рівненській та Вінницькій областях суттєво вище за середні по Україні показники (графік 2). У Харківській, Київський, Одеській, м. Києві, Львовській, Дніпропетровській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях – суттєво менша.Графік 2. Рівень безробіття в регіонах у 1 кварталі 2018 рокуІноді можна побачити і протилежні тенденції: частка безробітних у Запоріжжі та Чернігові більша за середню в Україні, але оцінки кількості людей, які не хочуть працювати або не шукають роботу, менша.Графік 3. Кількість незайнятого населення стосовно чисельності працездатного населення у 1 кварталі 2018 рокуЗагалом, статистика безробіття має значення більше для розуміння того, які трудові ресурси сьогодні можуть бути використані в економіці. Якщо ж людина не хоче працювати або втратила віру в себе, її не вдасться швидко залучити до роботи. Динаміка збільшення кількості таких людей також може сигналізувати про проблеми на ринку праці.

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