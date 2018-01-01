Хлопчик із Луцька став бронзовим призером чемпіонату світу з шахів

Данило Слепчук здобув третє місце на Чемпіонаті світу з швидких і блискавичних шахів серед дітей віком 8-12 років.



Про це повідомляє ВРД НСТУ.



У турнірі бліц-оупен Данило обійшов суперників із Росії, Білорусі, Польщі, Азербайджану і здобув «бронзу» серед 136 учасників.



«Феноменальний результат!» - так про перемогу відгукнувся батько Михайло Слепчук, який підтримував сина у Мінську, де відбувався світовий чемпіонат.



У Луцьку хлопчик тренується у Олександра Мельниченка і Олександра Калінчука.







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