Хлопчик із Луцька став бронзовим призером чемпіонату світу з шахів
Сьогодні, 04:03
Восьмирічний лучанин Данило Слепчук здобув третє місце на Чемпіонаті світу з швидких і блискавичних шахів серед дітей віком 8-12 років.
Про це повідомляє ВРД НСТУ.
У турнірі бліц-оупен Данило обійшов суперників із Росії, Білорусі, Польщі, Азербайджану і здобув «бронзу» серед 136 учасників.
«Феноменальний результат!» - так про перемогу відгукнувся батько Михайло Слепчук, який підтримував сина у Мінську, де відбувався світовий чемпіонат.
У Луцьку хлопчик тренується у Олександра Мельниченка і Олександра Калінчука.
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Про це повідомляє ВРД НСТУ.
У турнірі бліц-оупен Данило обійшов суперників із Росії, Білорусі, Польщі, Азербайджану і здобув «бронзу» серед 136 учасників.
«Феноменальний результат!» - так про перемогу відгукнувся батько Михайло Слепчук, який підтримував сина у Мінську, де відбувався світовий чемпіонат.
У Луцьку хлопчик тренується у Олександра Мельниченка і Олександра Калінчука.
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