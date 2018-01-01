У Луцьку посеред ночі горів будинок, - соцмережі





Про це на своїй сторінці у Facebook написав лучанин Едуард Примаков.



Вогонь зайнявся у хліві на вулиці Петра Маха, 46 близько 2 години ночі.



"Через пару хвилин полум'я дібралось другого поверху будинку через балки. Пожежна та поліція спрацювала оперативно. На даний момент вогонь майже відступив", - написав хлопець.







Фото ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Петра Маха була пожежа.Про це на своїй сторінці у Facebook написав лучанинВогонь зайнявся у хліві на вулиці Петра Маха, 46 близько 2 години ночі."Через пару хвилин полум'я дібралось другого поверху будинку через балки. Пожежна та поліція спрацювала оперативно. На даний момент вогонь майже відступив", - написав хлопець.

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