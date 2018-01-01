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У Луцьку посеред ночі горів будинок, - соцмережі

У Луцьку посеред ночі горів будинок, - соцмережі
У Луцьку на вулиці Петра Маха була пожежа.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав лучанин Едуард Примаков.

Вогонь зайнявся у хліві на вулиці Петра Маха, 46 близько 2 години ночі.

"Через пару хвилин полум'я дібралось другого поверху будинку через балки. Пожежна та поліція спрацювала оперативно. На даний момент вогонь майже відступив", - написав хлопець.



Фото ілюстративне

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Теги: пожежа, Луцьк
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