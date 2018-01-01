У Луцьку посеред ночі горів будинок, - соцмережі
Сьогодні, 09:02
У Луцьку на вулиці Петра Маха була пожежа.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав лучанин Едуард Примаков.
Вогонь зайнявся у хліві на вулиці Петра Маха, 46 близько 2 години ночі.
"Через пару хвилин полум'я дібралось другого поверху будинку через балки. Пожежна та поліція спрацювала оперативно. На даний момент вогонь майже відступив", - написав хлопець.
Фото ілюстративне
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Про це на своїй сторінці у Facebook написав лучанин Едуард Примаков.
Вогонь зайнявся у хліві на вулиці Петра Маха, 46 близько 2 години ночі.
"Через пару хвилин полум'я дібралось другого поверху будинку через балки. Пожежна та поліція спрацювала оперативно. На даний момент вогонь майже відступив", - написав хлопець.
Фото ілюстративне
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