Луцький соціальний проект переміг в архітектурному конкурсі. ФОТО
Сьогодні, 10:05
Публічний простір "City Park", що знаходиться у центрі Луцька, отримав кілька перемог на огляді-конкурсі "Премія національної спілки архітекторів України".
Про це на своїй сторінці у Facebook написала команда творців об'єкту Аріва Урбан.
"Ура! Перемога!) Відбувся Огляд-конкурс «ПРЕМІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ АРХІТЕКТОРІВ УКРАЇНИ». Наш проект СІТІ ПАРК у м. Луцьк відзначили найвищими нагородами: ГРАН ПРІ великий приз «Простір» в номінації «Ландшафтний дизайн (реалізація)» та призом «Простір» в номінації «Будівлі, комплекси та споруди (реалізація)", - йдеться у повідомленні.
"Це велика командна робота, яка вартувала нам великих сил і дуже приємно що вона не залишилась непоміченою. Крута команда і ідея - запорука успіху в кожній справі", - поділилися враженнями проектувальники.
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Про це на своїй сторінці у Facebook написала команда творців об'єкту Аріва Урбан.
"Ура! Перемога!) Відбувся Огляд-конкурс «ПРЕМІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ АРХІТЕКТОРІВ УКРАЇНИ». Наш проект СІТІ ПАРК у м. Луцьк відзначили найвищими нагородами: ГРАН ПРІ великий приз «Простір» в номінації «Ландшафтний дизайн (реалізація)» та призом «Простір» в номінації «Будівлі, комплекси та споруди (реалізація)", - йдеться у повідомленні.
"Це велика командна робота, яка вартувала нам великих сил і дуже приємно що вона не залишилась непоміченою. Крута команда і ідея - запорука успіху в кожній справі", - поділилися враженнями проектувальники.
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Коментарі 1
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