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Луцький соціальний проект переміг в архітектурному конкурсі. ФОТО

Луцький соціальний проект переміг в архітектурному конкурсі. ФОТО
Публічний простір "City Park", що знаходиться у центрі Луцька, отримав кілька перемог на огляді-конкурсі "Премія національної спілки архітекторів України".

Про це на своїй сторінці у Facebook написала команда творців об'єкту Аріва Урбан.

"Ура! Перемога!) Відбувся Огляд-конкурс «ПРЕМІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ АРХІТЕКТОРІВ УКРАЇНИ». Наш проект СІТІ ПАРК у м. Луцьк відзначили найвищими нагородами: ГРАН ПРІ великий приз «Простір» в номінації «Ландшафтний дизайн (реалізація)» та призом «Простір» в номінації «Будівлі, комплекси та споруди (реалізація)", - йдеться у повідомленні.

"Це велика командна робота, яка вартувала нам великих сил і дуже приємно що вона не залишилась непоміченою. Крута команда і ідея - запорука успіху в кожній справі", - поділилися враженнями проектувальники.

Луцький соціальний проект переміг в архітектурному конкурсі. ФОТО
Луцький соціальний проект переміг в архітектурному конкурсі. ФОТО
Луцький соціальний проект переміг в архітектурному конкурсі. ФОТО
Луцький соціальний проект переміг в архітектурному конкурсі. ФОТО
Луцький соціальний проект переміг в архітектурному конкурсі. ФОТО
Луцький соціальний проект переміг в архітектурному конкурсі. ФОТО
Луцький соціальний проект переміг в архітектурному конкурсі. ФОТО
Луцький соціальний проект переміг в архітектурному конкурсі. ФОТО
Луцький соціальний проект переміг в архітектурному конкурсі. ФОТО
Луцький соціальний проект переміг в архітектурному конкурсі. ФОТО
Луцький соціальний проект переміг в архітектурному конкурсі. ФОТО
Луцький соціальний проект переміг в архітектурному конкурсі. ФОТО
Луцький соціальний проект переміг в архітектурному конкурсі. ФОТО
Луцький соціальний проект переміг в архітектурному конкурсі. ФОТО
Луцький соціальний проект переміг в архітектурному конкурсі. ФОТО
Луцький соціальний проект переміг в архітектурному конкурсі. ФОТО
Луцький соціальний проект переміг в архітектурному конкурсі. ФОТО
Луцький соціальний проект переміг в архітектурному конкурсі. ФОТО

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Теги: Сіті парк, перемога, конкурс
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