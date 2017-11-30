Луцький соціальний проект переміг в архітектурному конкурсі. ФОТО

Публічний простір "City Park", що знаходиться у центрі Луцька, отримав кілька перемог на огляді-конкурсі "Премія національної спілки архітекторів України".Про це на своїй сторінці у Facebook написала команда творців об'єкту Аріва Урбан."Ура! Перемога!) Відбувся Огляд-конкурс «ПРЕМІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ АРХІТЕКТОРІВ УКРАЇНИ». Наш проект СІТІ ПАРК у м. Луцьк відзначили найвищими нагородами: ГРАН ПРІ великий приз «Простір» в номінації «Ландшафтний дизайн (реалізація)» та призом «Простір» в номінації «Будівлі, комплекси та споруди (реалізація)", - йдеться у повідомленні."Це велика командна робота, яка вартувала нам великих сил і дуже приємно що вона не залишилась непоміченою. Крута команда і ідея - запорука успіху в кожній справі", - поділилися враженнями проектувальники.