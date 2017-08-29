Тарас Шкітер через телепроект хоче змінити долю округів «без депутатів»

Тараса Шкітера пройшов у другий етап телепроекту "Нові лідери".



Так, про ідею медійника та співзасновника Громадянського Руху "СВІДОМІ" відзняв ролик телеканал "



Тарас Шкітер показав журналістам програми "Вікна" приймальню громадської організації "СВІДОМІ", де він проводить весь вільний від роботи час та розповів, що в офіс приходять чимало лучан, які потребують допомоги.



"У Луцьку із 42 виборчих округів до Луцької міської ради є 12 округів, які не мають своїх депутатів", – підкреслив учасник телепроекту.



Натомість у місті існують райони, які мають одразу по кілька представників. Аби побороти цю несправедливість, Тарас із колегами і започаткував програму захисту "осиротілих" округів. Бо ж дослідивши ситуацію, переконалися, що гроші з бюджету насамперед отримують громади, що мають свого представника у владі.



"В округів без депутата втричі менше відремонтованих прибудинкових територій, і в округах без депутатів вчетверо менше встановлюється спортивних майданчиків", – пояснив Тарас Шкітер та на прикладі звичайних будинків у центрі Луцька показав, наскільки разючою є відмінність.



Один двір, що має свого депутата, має й гарне дорожнє покриття, газони та сучасний дитмайданчик, інший – суцільні чагарники та розбиті дороги, а діти про майданчик тільки мріють.







У сюжеті голова ОСББ Віра Максимюк розповіла, що двір за 25 років зовсім не змінився і причину вбачає саме у відсутності депутата на окрузі.



Схожа ситуація, каже Тарас, по усій країні. Аби вплинути на це команда "Свідомих" уже напрацьовує зміни до виборчого кодексу, щоб на наступних виборах 2020 року кожен округ отримав свого обранця.



А поки просто посеред вулиці волонтери ГР "СВІДОМІ" розповідають містянам, як залучити бюджетні гроші в округи без депутата.



"Завдяки національному телепроекту "Нові лідери" ми зможемо змусити законотворців звернути увагу на це і привернути увагу мешканців. Кажуть, що справедливості нема, але в цій сфері я сподіваюся її досягнути", – натхненно підсумував Тарас Шкітер.

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