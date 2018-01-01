У Львівській області в аварію потрапив посол Швейцарії. ВІДЕО





Гійом Шойрер, який був за кермом «Вольво», не постраждав, але легких травм зазнала його посажирка, - пише



Аварія сталася на Львівщині на трасі Київ-Чоп. Там зіткнулося три автомобілі – «Вольво», «Чері» та мікроавтобус «Фольксваген».



Від удару «Чері» занесло у кювет, а бус притисло до відбійника.



Хто винен у ДТП у поліції ще з’ясовують. Відомо, що усі водії були тверезі. Крім пасажирки «Вольво», постраждали водій буса та двоє пасажирів «Чері». За попередньою інформацією в усіх травми легкі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На трасі Київ-Чоп сталася ДТП за участю посла Швейцарії в Україні., який був за кермом «Вольво», не постраждав, але легких травм зазнала його посажирка, - пише ТСН Аварія сталася на Львівщині на трасі Київ-Чоп. Там зіткнулося три автомобілі – «Вольво», «Чері» та мікроавтобус «Фольксваген».Від удару «Чері» занесло у кювет, а бус притисло до відбійника.Хто винен у ДТП у поліції ще з’ясовують. Відомо, що усі водії були тверезі. Крім пасажирки «Вольво», постраждали водій буса та двоє пасажирів «Чері». За попередньою інформацією в усіх травми легкі.

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