У Львівській області в аварію потрапив посол Швейцарії. ВІДЕО
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На трасі Київ-Чоп сталася ДТП за участю посла Швейцарії в Україні.
Гійом Шойрер, який був за кермом «Вольво», не постраждав, але легких травм зазнала його посажирка, - пише ТСН.
Аварія сталася на Львівщині на трасі Київ-Чоп. Там зіткнулося три автомобілі – «Вольво», «Чері» та мікроавтобус «Фольксваген».
Від удару «Чері» занесло у кювет, а бус притисло до відбійника.
Хто винен у ДТП у поліції ще з’ясовують. Відомо, що усі водії були тверезі. Крім пасажирки «Вольво», постраждали водій буса та двоє пасажирів «Чері». За попередньою інформацією в усіх травми легкі.
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Гійом Шойрер, який був за кермом «Вольво», не постраждав, але легких травм зазнала його посажирка, - пише ТСН.
Аварія сталася на Львівщині на трасі Київ-Чоп. Там зіткнулося три автомобілі – «Вольво», «Чері» та мікроавтобус «Фольксваген».
Від удару «Чері» занесло у кювет, а бус притисло до відбійника.
Хто винен у ДТП у поліції ще з’ясовують. Відомо, що усі водії були тверезі. Крім пасажирки «Вольво», постраждали водій буса та двоє пасажирів «Чері». За попередньою інформацією в усіх травми легкі.
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