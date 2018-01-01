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У Луцьку просять відремонтувати тротуар у центрі міста

У Луцьку просять відремонтувати тротуар у центрі міста
У Луцьку скаржаться на незадовільний стан тротуару на вулиці винниченка.

Відповідне повідомлення опублікував Василь Ващенко на платформі "Відкрите місто.

"Майже рік тому подавав заявку про аварійний ремонт тротуару на вулиці Винниченка(відсутність покриття, багнюка, пошкодженна бруківка). Департамент міської ради запевнив що проектування вже ведеться, а роботи будуть проведені в 2018 році. Але ситуація і надалі така ж плачевна, як і рік тому... Може все ж таки чиновники звернуть увагу на одну з центральних вулиць міста? Чи ще просто не час виборів?" - йдеться у повідомленні.

У Луцьку просять відремонтувати тротуар у центрі міста
У Луцьку просять відремонтувати тротуар у центрі міста
У Луцьку просять відремонтувати тротуар у центрі міста
У Луцьку просять відремонтувати тротуар у центрі міста

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Теги: благоустрій
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Коментарі 1
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В них все "заплановано") Вони вже ями по воїнів УПА і Заньковецької ремонтують другий рік)
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