У Луцьку просять відремонтувати тротуар у центрі міста

У Луцьку скаржаться на незадовільний стан тротуару на вулиці винниченка.Відповідне повідомлення опублікувавна платформі "Відкрите місто."Майже рік тому подавав заявку про аварійний ремонт тротуару на вулиці Винниченка(відсутність покриття, багнюка, пошкодженна бруківка). Департамент міської ради запевнив що проектування вже ведеться, а роботи будуть проведені в 2018 році. Але ситуація і надалі така ж плачевна, як і рік тому... Може все ж таки чиновники звернуть увагу на одну з центральних вулиць міста? Чи ще просто не час виборів?" - йдеться у повідомленні.