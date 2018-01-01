У Луцьку просять відремонтувати тротуар у центрі міста
Сьогодні, 11:17
У Луцьку скаржаться на незадовільний стан тротуару на вулиці винниченка.
Відповідне повідомлення опублікував Василь Ващенко на платформі "Відкрите місто.
"Майже рік тому подавав заявку про аварійний ремонт тротуару на вулиці Винниченка(відсутність покриття, багнюка, пошкодженна бруківка). Департамент міської ради запевнив що проектування вже ведеться, а роботи будуть проведені в 2018 році. Але ситуація і надалі така ж плачевна, як і рік тому... Може все ж таки чиновники звернуть увагу на одну з центральних вулиць міста? Чи ще просто не час виборів?" - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Відповідне повідомлення опублікував Василь Ващенко на платформі "Відкрите місто.
"Майже рік тому подавав заявку про аварійний ремонт тротуару на вулиці Винниченка(відсутність покриття, багнюка, пошкодженна бруківка). Департамент міської ради запевнив що проектування вже ведеться, а роботи будуть проведені в 2018 році. Але ситуація і надалі така ж плачевна, як і рік тому... Може все ж таки чиновники звернуть увагу на одну з центральних вулиць міста? Чи ще просто не час виборів?" - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
В них все "заплановано") Вони вже ями по воїнів УПА і Заньковецької ремонтують другий рік)
Вибір редактора
Лапін вітає з з Днем Конституції
Останні новини
У Луцьку в п'яній бійці загинув чоловік
Сьогодні, 11:43
Волинський мандрівник зібрався у подорож до Південної Америки
Сьогодні, 11:35
У Луцьку просять відремонтувати тротуар у центрі міста
Сьогодні, 11:17
У Львівській області в аварію потрапив посол Швейцарії. ВІДЕО
Сьогодні, 10:55