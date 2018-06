У луцькій «Опері» відгримів концерт Макса Барських. ФОТОРЕПОРТАЖ

Лучани розважалися на концерті співакаВиконавець запалив місцеву публіку у середу, 27 червня, у нічному клубі "Опера".Гості закладу змогли насолодитися уже знайомими хітами співака, а також почути нові композиції.Зазначимо, це була остання вечірка у закладі. Клуб "Опера", який пропрацював 5 років, закривається Її власникподілився враженнями після яскравого закриття проекту на своїй сторінці у Facebook."Ось так приблизно я бачив вас і ваші емоції ці 5 років... радів, кайфував і переживав... і не важливо чи то Макс Барських чи то Dj No Name... щастя, щирість, драйв, «я» в кожному сантиметрі цього клубу... щира радість і щира чоловіча сльоза сьогодні вночі на закритті. Я закрив ці двері, щоб відчинити нові, ще ширші. Бо там світло! Я кажу «Прощавай» і «Дякую» диско-проекту «Opera» і всім тим, хто дійсно щиро радів, ненавидів, співчував, заздрив, ходив/не ходив... всім вам! А сам продовжую тішитися караоке-рестораном і вкладаю всього себе і навіть більше в нове... “MOJO” - друга молодість! Coming soon", - ідеться у дописі ресторатора.