У луцькій «Опері» відгримів концерт Макса Барських. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сьогодні, 13:41
Лучани розважалися на концерті співака Макса Барських.
Виконавець запалив місцеву публіку у середу, 27 червня, у нічному клубі "Опера".
Гості закладу змогли насолодитися уже знайомими хітами співака, а також почути нові композиції.
Зазначимо, це була остання вечірка у закладі. Клуб "Опера", який пропрацював 5 років, закривається.
Її власник Роман Хорзов поділився враженнями після яскравого закриття проекту на своїй сторінці у Facebook.
"Ось так приблизно я бачив вас і ваші емоції ці 5 років... радів, кайфував і переживав... і не важливо чи то Макс Барських чи то Dj No Name... щастя, щирість, драйв, «я» в кожному сантиметрі цього клубу... щира радість і щира чоловіча сльоза сьогодні вночі на закритті. Я закрив ці двері, щоб відчинити нові, ще ширші. Бо там світло! Я кажу «Прощавай» і «Дякую» диско-проекту «Opera» і всім тим, хто дійсно щиро радів, ненавидів, співчував, заздрив, ходив/не ходив... всім вам! А сам продовжую тішитися караоке-рестораном і вкладаю всього себе і навіть більше в нове... “MOJO” - друга молодість! Coming soon", - ідеться у дописі ресторатора.
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Виконавець запалив місцеву публіку у середу, 27 червня, у нічному клубі "Опера".
Гості закладу змогли насолодитися уже знайомими хітами співака, а також почути нові композиції.
Зазначимо, це була остання вечірка у закладі. Клуб "Опера", який пропрацював 5 років, закривається.
Її власник Роман Хорзов поділився враженнями після яскравого закриття проекту на своїй сторінці у Facebook.
"Ось так приблизно я бачив вас і ваші емоції ці 5 років... радів, кайфував і переживав... і не важливо чи то Макс Барських чи то Dj No Name... щастя, щирість, драйв, «я» в кожному сантиметрі цього клубу... щира радість і щира чоловіча сльоза сьогодні вночі на закритті. Я закрив ці двері, щоб відчинити нові, ще ширші. Бо там світло! Я кажу «Прощавай» і «Дякую» диско-проекту «Opera» і всім тим, хто дійсно щиро радів, ненавидів, співчував, заздрив, ходив/не ходив... всім вам! А сам продовжую тішитися караоке-рестораном і вкладаю всього себе і навіть більше в нове... “MOJO” - друга молодість! Coming soon", - ідеться у дописі ресторатора.
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