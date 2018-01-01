Волинський мандрівник зібрався у подорож до Південної Америки

Луцький пластун і мандрівникзабрався у подорож до Південної Америки. Хлопець поділився цілями мандрівки.Про це він написав на своїй сторінці у Facebook."Автостопом, плотом, ногами, чи на конях, по всій Південній Америці, а можливо пощастить добратись і до Антарктиди. Не виключено і той факт, що це старт навколосвітньої подорожі. Від джунглів до високих гір, від пустель до льодовиків, від міст до боліт і повної глушини. Ця пригода займе з десяток місяців, а можливо і кілька років, хтозна", - написав Віктор-Микола.За словами хлопця, його ціль - черговий раз довести, що немає нічого неможливого, а великі цілі досяжні. І не існує нічого, що тебе може зупинити на шляху до мрії."Друга ціль, це виклик! Виклик собі і всім українським виробникам. Чи зможу я спорядити весь виряд до своєї експедиції, виключно виробами Made in Ukraine? Від шкарпеток і до наплічника. Я хочу показати скільки всього класного ми маємо, та наскільки ми конкурентні в світі outdoor та streerwear продукції. Про все це я буду вести блог, де буду описувати свої пригоди та робити огляди українських виробників в найскладніших умовах, в які тільки попаду (а якийсь треш я буду шукати цілеспрямовано). Але фішка в тому, що це не одноразовий огляд, а довготривалий тест-драйв з кучею використань не за призначенням", - йдеться у повідомленні мандрівника."На жаль, всі свої гроші я витратив на квиток в Бразилію і не можу сам накупити всю необхідну мені продукцію з биркою "Виготовлено в Україні". Саме тому, друзі, звертаюсь до вас! Якщо ви український виробник, або просто маєте щось Made in Ukraine (не обов'язково нове, б/у але в адекватному стані теж підійде) і готові його пожертвувати для моєї авантюри, то не гайте часу і дайте мені знати. Бо вже в перші дні вересня я вирушаю в дорогу, а 11 вересня відлітаю з Люксембургу в Бразилію", - повідомив мандрівник.