Ягідний скандал: у селі на Волині люди побилися за вишні





До Володимир-Волинського відділу поліції 26 червня надійшла заява від ковельчанки Лариси Євстахівни, котра разом зі своїм чоловіком прибула до садиби, що у селі Полум’яне Володимир-Волинського району, - пише



Подружжя вирішило нарвати вишень, які ростуть на належній їм земельній ділянці.



Проте під час збору врожаю виникла словесна перепалка із жителем цього ж села 45-річним Віталієм.



"Чи вишні не поділили, а чи не з тих дерев їх рвали, позаяк Віталій надавав стусанів не лише пані Ларисі, ще й добряче дісталося її чоловіку", - пише видання.



Після одержання медичної допомоги, потерпілі звернулися до правоохоронців.

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