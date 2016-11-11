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Ягідний скандал: у селі на Волині люди побилися за вишні

Ягідний скандал: у селі на Волині люди побилися за вишні
У селі Полум'яне Володимир-Волинського району пі час збору вишень побилося троє односельців.

До Володимир-Волинського відділу поліції 26 червня надійшла заява від ковельчанки Лариси Євстахівни, котра разом зі своїм чоловіком прибула до садиби, що у селі Полум’яне Володимир-Волинського району, - пише Володимир Медіа.

Подружжя вирішило нарвати вишень, які ростуть на належній їм земельній ділянці.

Проте під час збору врожаю виникла словесна перепалка із жителем цього ж села 45-річним Віталієм.

"Чи вишні не поділили, а чи не з тих дерев їх рвали, позаяк Віталій надавав стусанів не лише пані Ларисі, ще й добряче дісталося її чоловіку", - пише видання.

Після одержання медичної допомоги, потерпілі звернулися до правоохоронців.

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Теги: бійка, скандал
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