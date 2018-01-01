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Лучанин переховується від суду: поліція розшукує порушника

Лучанин переховується від суду: поліція розшукує порушника
Лучанина, якого звинувачують у крадіжках, шукають правоохоронці.

Луцький відділ поліції розшукує Сергія Гупала, 11 серпня 1992 року народження, мешканця міста Луцьк, - повідомили у пре-службі волинської поліції.

Його обвинувачують у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Мова йде про привласнення чужого майна. Розшукуваний переховується від органів суду.

Поліція просить громадян котрим відома будь-яка інформація, що стосується вказаної особи, невідкладно повідомити наступними номерами телефонів: (0332) 24-92-48, 24-44-17, 0665403692, або на лінію «102».

Лучанин переховується від суду: поліція розшукує порушника

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Теги: розшук, кримінал, крадіжка
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