Лучанин переховується від суду: поліція розшукує порушника





Луцький відділ поліції розшукує Сергія Гупала, 11 серпня 1992 року народження, мешканця міста Луцьк, - повідомили у пре-службі волинської поліції.



Його обвинувачують у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 Кримінального кодексу України.



Мова йде про привласнення чужого майна. Розшукуваний переховується від органів суду.



Поліція просить громадян котрим відома будь-яка інформація, що стосується вказаної особи, невідкладно повідомити наступними номерами телефонів: (0332) 24-92-48, 24-44-17, 0665403692, або на лінію «102».





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