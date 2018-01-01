Лучанин переховується від суду: поліція розшукує порушника
Сьогодні, 12:31
Лучанина, якого звинувачують у крадіжках, шукають правоохоронці.
Луцький відділ поліції розшукує Сергія Гупала, 11 серпня 1992 року народження, мешканця міста Луцьк, - повідомили у пре-службі волинської поліції.
Його обвинувачують у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 Кримінального кодексу України.
Мова йде про привласнення чужого майна. Розшукуваний переховується від органів суду.
Поліція просить громадян котрим відома будь-яка інформація, що стосується вказаної особи, невідкладно повідомити наступними номерами телефонів: (0332) 24-92-48, 24-44-17, 0665403692, або на лінію «102».
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Луцький відділ поліції розшукує Сергія Гупала, 11 серпня 1992 року народження, мешканця міста Луцьк, - повідомили у пре-службі волинської поліції.
Його обвинувачують у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 Кримінального кодексу України.
Мова йде про привласнення чужого майна. Розшукуваний переховується від органів суду.
Поліція просить громадян котрим відома будь-яка інформація, що стосується вказаної особи, невідкладно повідомити наступними номерами телефонів: (0332) 24-92-48, 24-44-17, 0665403692, або на лінію «102».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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