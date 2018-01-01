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Запальні танці: вчителі покрутили стегнами на випускному у волинській школі. ВІДЕО

Запальні танці: вчителі покрутили стегнами на випускному у волинській школі. ВІДЕО
У любомльській школі №2 відбувся випускний бал. А для усіх присутніх вчителі підготували запальний танець.

Випускний вечір проходив у форматі телевізійної програми «Зіркове життя», яка складалася з різних блоків: «Казкове дитинство», «Найрозумніший», «Говорить Україна», «Світське життя», «Танці з зірками», «ТСН особливе», - пише Район. Любомль.

Це був справжній феєрверк талантів: співали та танцювали всі – випускники, батьки, вчителі.

У мережі з’явилося відео, в якому відзнятий запальний флешмоб від учителів – подарунок випускникам.


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Теги: танці вчителі, випускний
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