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За крадіжку мобілки лучанин може сісти на 4 роки

За крадіжку мобілки лучанин може сісти на 4 роки
Уночі в Луцьку пограбували 19-річного хлопця.

Уніч на 27 червня в обласному центрі невідомий зловмисник відкрито заволодів мобільним телефоном 19-річного жителя Луцького району, завдавши своїми діями збитків на суму понад 3 тис. грн, - повідомили у прес-службі волинської поліції.

Поліцейські встановили особу грабіжника та вилучили викрадене. За цим фактом розпочали кримінальне провадження.

Інцидент трапився поблизу одного з розважальних закладів міста. Постраждалий звернувся до поліції з відповідною заявою.

Виявилося, грабіжником виявився 24-річний лучанин. Викрадений телефон поліція вилучила та згодом поверне законному власнику.

За фактом грабежу слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 186 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання, зокрема, виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на строк до чотирьох років.

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Теги: пограбування, Луцьк, кримінал
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