За крадіжку мобілки лучанин може сісти на 4 роки

Уночі в Луцьку пограбували 19-річного хлопця.Уніч на 27 червня в обласному центрі невідомий зловмисник відкрито заволодів мобільним телефоном 19-річного жителя Луцького району, завдавши своїми діями збитків на суму понад 3 тис. грн, - повідомили у прес-службі волинської поліції.Поліцейські встановили особу грабіжника та вилучили викрадене. За цим фактом розпочали кримінальне провадження.Інцидент трапився поблизу одного з розважальних закладів міста. Постраждалий звернувся до поліції з відповідною заявою.Виявилося, грабіжником виявився 24-річний лучанин. Викрадений телефон поліція вилучила та згодом поверне законному власнику.За фактом грабежу слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 186 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання, зокрема, виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на строк до чотирьох років.