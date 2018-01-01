За крадіжку мобілки лучанин може сісти на 4 роки
Сьогодні, 20:17
Уночі в Луцьку пограбували 19-річного хлопця.
Уніч на 27 червня в обласному центрі невідомий зловмисник відкрито заволодів мобільним телефоном 19-річного жителя Луцького району, завдавши своїми діями збитків на суму понад 3 тис. грн, - повідомили у прес-службі волинської поліції.
Поліцейські встановили особу грабіжника та вилучили викрадене. За цим фактом розпочали кримінальне провадження.
Інцидент трапився поблизу одного з розважальних закладів міста. Постраждалий звернувся до поліції з відповідною заявою.
Виявилося, грабіжником виявився 24-річний лучанин. Викрадений телефон поліція вилучила та згодом поверне законному власнику.
За фактом грабежу слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 186 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання, зокрема, виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на строк до чотирьох років.
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Уніч на 27 червня в обласному центрі невідомий зловмисник відкрито заволодів мобільним телефоном 19-річного жителя Луцького району, завдавши своїми діями збитків на суму понад 3 тис. грн, - повідомили у прес-службі волинської поліції.
Поліцейські встановили особу грабіжника та вилучили викрадене. За цим фактом розпочали кримінальне провадження.
Інцидент трапився поблизу одного з розважальних закладів міста. Постраждалий звернувся до поліції з відповідною заявою.
Виявилося, грабіжником виявився 24-річний лучанин. Викрадений телефон поліція вилучила та згодом поверне законному власнику.
За фактом грабежу слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 186 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання, зокрема, виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на строк до чотирьох років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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