Луцький підвал заливає нечистотами





Відповідну інформацію розмістила Вероніка Любежаніна на платформі "Відкрите місто".



За словами жінки, у підвалі 4 під'їзду по вул. Гулака-Артемовського,25 тривалий час протікає пошкоджена каналізаційна труба.



"Підвал підтоплений нечистотами, сморід від яких поширюється по під'їзду і території вулиці. Прохання негайно вжити заходів", - йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку поскаржилися на те, що в одному з підвалів вже тривалий час протікає каналізаційна труба.Відповідну інформацію розмістилана платформі "Відкрите місто".За словами жінки, у підвалі 4 під'їзду по вул. Гулака-Артемовського,25 тривалий час протікає пошкоджена каналізаційна труба."Підвал підтоплений нечистотами, сморід від яких поширюється по під'їзду і території вулиці. Прохання негайно вжити заходів", - йдеться у повідомленні.

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