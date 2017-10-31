Луцький підвал заливає нечистотами
Сьогодні, 13:15
У Луцьку поскаржилися на те, що в одному з підвалів вже тривалий час протікає каналізаційна труба.
Відповідну інформацію розмістила Вероніка Любежаніна на платформі "Відкрите місто".
За словами жінки, у підвалі 4 під'їзду по вул. Гулака-Артемовського,25 тривалий час протікає пошкоджена каналізаційна труба.
"Підвал підтоплений нечистотами, сморід від яких поширюється по під'їзду і території вулиці. Прохання негайно вжити заходів", - йдеться у повідомленні.
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Відповідну інформацію розмістила Вероніка Любежаніна на платформі "Відкрите місто".
За словами жінки, у підвалі 4 під'їзду по вул. Гулака-Артемовського,25 тривалий час протікає пошкоджена каналізаційна труба.
"Підвал підтоплений нечистотами, сморід від яких поширюється по під'їзду і території вулиці. Прохання негайно вжити заходів", - йдеться у повідомленні.
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