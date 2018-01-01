У п'ятницю в «George's Club» - жіночий день*
Сьогодні, 19:20
У боулінг-більярд клубі «George's Club», що знаходиться на 3-му поверсі РЦ «Промінь» у п'ятницю жіночий день.
У цей день в клубі діє спеціальний тариф для леді – 99 грн за годину гри.
Забронювати доріжку можна за номером: +380 (50) 490 77 13.
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У цей день в клубі діє спеціальний тариф для леді – 99 грн за годину гри.
Забронювати доріжку можна за номером: +380 (50) 490 77 13.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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