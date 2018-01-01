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У п'ятницю в «George's Club» - жіночий день*

У п'ятницю в «George's Club» - жіночий день*
У боулінг-більярд клубі «George's Club», що знаходиться на 3-му поверсі РЦ «Промінь» у п'ятницю жіночий день.

У цей день в клубі діє спеціальний тариф для леді – 99 грн за годину гри.

Забронювати доріжку можна за номером: +380 (50) 490 77 13.

У п'ятницю в «George's Club» - жіночий день*

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Теги: Промінь, розваги, відпочинок
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У п'ятницю в «George's Club» - жіночий день*
Сьогодні, 19:20
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