У Стиру знайшли тіло волинянки





27 червня, ополудні рятувальники дістали з річки Стира тіло мертвої жінки, - пише



Відомо, що втонула була із села Цміни Маневицького району Волині, яке за кілька кілометрів від Вараша.



Жінці було 46 років.



Обставини трагедії з'ясовують правоохоронці.

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