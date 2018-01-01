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У Стиру знайшли тіло волинянки

У Стиру знайшли тіло волинянки
У річці Стир знайшли тіло жінки з Маневицького району.

27 червня, ополудні рятувальники дістали з річки Стира тіло мертвої жінки, - пише Рівне Вечірнє.

Відомо, що втонула була із села Цміни Маневицького району Волині, яке за кілька кілометрів від Вараша.

Жінці було 46 років.

Обставини трагедії з'ясовують правоохоронці.

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Теги: смерть, Стир, утоплення
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