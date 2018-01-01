У Стиру знайшли тіло волинянки
Сьогодні, 14:17
У річці Стир знайшли тіло жінки з Маневицького району.
27 червня, ополудні рятувальники дістали з річки Стира тіло мертвої жінки, - пише Рівне Вечірнє.
Відомо, що втонула була із села Цміни Маневицького району Волині, яке за кілька кілометрів від Вараша.
Жінці було 46 років.
Обставини трагедії з'ясовують правоохоронці.
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27 червня, ополудні рятувальники дістали з річки Стира тіло мертвої жінки, - пише Рівне Вечірнє.
Відомо, що втонула була із села Цміни Маневицького району Волині, яке за кілька кілометрів від Вараша.
Жінці було 46 років.
Обставини трагедії з'ясовують правоохоронці.
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