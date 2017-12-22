На Волині викрили банду «наркобариг»

Троє волинян та мешканець Житомира у складі організованої злочинної групи упродовж вересня 2017 року – лютого 2018 року вчиняли наркозлочини на території двох областей, налагодивши схему незаконного збуту амфетаміну.Звинувачують 37-річний раніше судимий лучанинин, його 31-річна спільниця, 49-річний житомирянин та 28-річний уродженець села Забороль Луцького району, - повідомили у прес-службі волинської прокуратури.У фігурантів провадження на Волині та Житомирщині вилучили понад 100 г наркотичних засобів і психотропних речовин, що є особливо великим розміром."Члени організованої злочинної групи обвинувачуються у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту та незаконному збуті психотропних речовин у великих та особливо великих розмірах, а також розміщенні коштів, здобутих від незаконного обігу психотропних речовин, у банках та використанні таких коштів з метою продовження незаконного обігу психотропних речовин (кримінальні правопорушення, передбачені ст. 307 та ст. 306 КК України)", - повідомили у прес-службі.Міру покарання їм обере суд.