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У Володимирі в чоловіка знайшли травичку

У Володимирі в чоловіка знайшли травичку
Під час обшуку у жителя Володимира-Волинського знайшли наркотики.

27 червня працівниками Володимир-Волинського відділу поліції проведено санкціонований обшук у 42-річного жителя вулиці Львівської Олексія Ярославовича, - пише Володимир Медіа.

Під час обшуку вилучили подрібнену речовину, зовні схожу на канабіс.

Під час складання документу на вилучення Олексій запевнив, що нароктик він зберігав для власного споживання без мети збуту.

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Теги: Володимир-Волинський, наркотики
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