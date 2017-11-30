У Володимирі в чоловіка знайшли травичку





27 червня працівниками Володимир-Волинського відділу поліції проведено санкціонований обшук у 42-річного жителя вулиці Львівської Олексія Ярославовича, - пише



Під час обшуку вилучили подрібнену речовину, зовні схожу на канабіс.



Під час складання документу на вилучення Олексій запевнив, що нароктик він зберігав для власного споживання без мети збуту.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Під час обшуку у жителя Володимира-Волинського знайшли наркотики.27 червня працівниками Володимир-Волинського відділу поліції проведено санкціонований обшук у 42-річного жителя вулиці Львівської Олексія Ярославовича, - пише Володимир Медіа Під час обшуку вилучили подрібнену речовину, зовні схожу на канабіс.Під час складання документу на вилучення Олексій запевнив, що нароктик він зберігав для власного споживання без мети збуту.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію