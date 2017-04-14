Вандалізм на кістках: у Ківерцях комунальників звинувачують у знищенні кладовища. ФОТО
Сьогодні, 15:50
У Ківерцях, що на Волині, скаржаться на комунальників, які розрушили старе кладовище у місті після того, як обрізали гілля.
До редакції Район.Ківерці звернулася обурена ківерчанка Даша Захарчук.
Жінка каже, коли прийшла на старе кладовище у Ківерцях була просто шокована роботою комунальників. На думку жінки, їх праця перетворилася на справжнісінький вандалізм.
«Сьогодні були на старому кладовищі і обурені роботою наших комунальників, які аби як порізали дерева і покидали їх на пам‘ятники, хрести, гробниці. Це просто жах. Побиті пам'ятники, погнуті хрести, 1,5-метрові завали на гробницях, оградки на дорозі, вивернуті хрести. Це те, що нас зустріло на кладовищі», – каже жінка.
Не задоволені роботою комунальних працівників й інші жителі Ківерець. Ківерчанка Яна каже, на вулиці Соборності, де вона працює, зрізане гілля не прибирають вже два тижні.
«Листя летить як не в обличчя, то в офіс. Гниє вже другий тиждень. Їздять тут через день, але ніхто голову поверне і скаже: ми листя забули, треба забрати», – обурюється дівчина.
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До редакції Район.Ківерці звернулася обурена ківерчанка Даша Захарчук.
Жінка каже, коли прийшла на старе кладовище у Ківерцях була просто шокована роботою комунальників. На думку жінки, їх праця перетворилася на справжнісінький вандалізм.
«Сьогодні були на старому кладовищі і обурені роботою наших комунальників, які аби як порізали дерева і покидали їх на пам‘ятники, хрести, гробниці. Це просто жах. Побиті пам'ятники, погнуті хрести, 1,5-метрові завали на гробницях, оградки на дорозі, вивернуті хрести. Це те, що нас зустріло на кладовищі», – каже жінка.
Не задоволені роботою комунальних працівників й інші жителі Ківерець. Ківерчанка Яна каже, на вулиці Соборності, де вона працює, зрізане гілля не прибирають вже два тижні.
«Листя летить як не в обличчя, то в офіс. Гниє вже другий тиждень. Їздять тут через день, але ніхто голову поверне і скаже: ми листя забули, треба забрати», – обурюється дівчина.
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