Вандалізм на кістках: у Ківерцях комунальників звинувачують у знищенні кладовища. ФОТО





До редакції Даша Захарчук.



Жінка каже, коли прийшла на старе кладовище у Ківерцях була просто шокована роботою комунальників. На думку жінки, їх праця перетворилася на справжнісінький вандалізм.



«Сьогодні були на старому кладовищі і обурені роботою наших комунальників, які аби як порізали дерева і покидали їх на пам‘ятники, хрести, гробниці. Це просто жах. Побиті пам'ятники, погнуті хрести, 1,5-метрові завали на гробницях, оградки на дорозі, вивернуті хрести. Це те, що нас зустріло на кладовищі», – каже жінка.



Не задоволені роботою комунальних працівників й інші жителі Ківерець. Ківерчанка Яна каже, на вулиці Соборності, де вона працює, зрізане гілля не прибирають вже два тижні.



«Листя летить як не в обличчя, то в офіс. Гниє вже другий тиждень. Їздять тут через день, але ніхто голову поверне і скаже: ми листя забули, треба забрати», – обурюється дівчина.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ківерцях, що на Волині, скаржаться на комунальників, які розрушили старе кладовище у місті після того, як обрізали гілля.До редакції Район.Ківерці звернулася обурена ківерчанкаЖінка каже, коли прийшла на старе кладовище у Ківерцях була просто шокована роботою комунальників. На думку жінки, їх праця перетворилася на справжнісінький вандалізм.«Сьогодні були на старому кладовищі і обурені роботою наших комунальників, які аби як порізали дерева і покидали їх на пам‘ятники, хрести, гробниці. Це просто жах. Побиті пам'ятники, погнуті хрести, 1,5-метрові завали на гробницях, оградки на дорозі, вивернуті хрести. Це те, що нас зустріло на кладовищі», – каже жінка.Не задоволені роботою комунальних працівників й інші жителі Ківерець. Ківерчанка Яна каже, на вулиці Соборності, де вона працює, зрізане гілля не прибирають вже два тижні.«Листя летить як не в обличчя, то в офіс. Гниє вже другий тиждень. Їздять тут через день, але ніхто голову поверне і скаже: ми листя забули, треба забрати», – обурюється дівчина.

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